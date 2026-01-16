Неделя молитвы за христианское единство: голос армянских христиан

Материалы для размышлений в рамках Недели молитвы за христианское единство, которая начнется 18 января, в 2026 году были подготовлены христианами из Армении.

В нынешнем году неделя будет особенной – вдохновленной одной из древнейших христианских традиций. Как отмечается в официальном вступительном слове к неделе, материалы этого года опираются на многовековые традиции армянского народа, а также на древние гимны, некоторые из которых датируются IV веком. Таким образом, участникам экуменической недели предлагается обратиться к этому общему христианскому наследию.



Единство – это Божий завет

Тема Недели молитвы за христианское единство в этом году взята из Послания к Ефесянам: «Одно тело, один Дух, одна надежда» (ср. Еф. 4:4). Армянские христиане подчеркивают, что эти слова передают богословскую глубину христианского единства: «Единство — это божественная заповедь, лежащая в основе нашей христианской идентичности; это больше, чем просто идеал. Это сущность призвания Церкви».

«Единство — это не просто теоретическое понятие, — подчеркивают авторы материалов, — а живая и истинная реальность. Читая Символ веры, верующие провозглашают свою веру в единую, святую, католическую и апостольскую Церковь». Приверженность единству находит свое наиболее полное выражение в евхаристических богослужениях, когда возносятся молитвы за единство самой Церкви. Каждое воскресенье во время литургии верующие обнимаются и поют «Церковь едина», что является ощутимым проявлением их общей веры, надежды и общей цели.

Армянские христиане призывают весь христианский мир принять Божий призыв к единству не как абстрактный идеал, а как жизненно важное выражение нашей веры.



Армения – первая христианская страна

Авторы материалов напоминают, что Армянская Апостольская Церковь была основана в начале IV века, но её корни уходят в апостольскую эпоху – к миссии, возглавляемой святыми апостолами Иудой Фаддеем и Варфоломеем. В 301 году, во время правления царя Тиридата III, Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство в качестве государственной религии.



Армянская Церковь является воплощением национальной и духовной стойкости

Армянская Церковь служила духовным наставником для армян, сохраняя армянские традиции, язык и ценности, особенно в периоды господства иностранных империй: арабской, монгольской, персидской и османской, а также в эпоху советского коммунизма.



Геноцид армян

Армянские христиане помнят трагические события Геноцида армян 1915 года. Церковь ежегодно чтит память мучеников геноцида и призывает к справедливости. Даже сегодня Церковь «остается источником силы и утешения перед лицом таких вызовов, как конфликт в Нагорном Карабахе и перемещение населения Арцаха».



По материалам Vatican News