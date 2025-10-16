Наставление Архиепископа Павла Пецци на месте казни Святого Апостола Павла (ВИДЕО)

Наставление Архиепископа Павла Пецци на месте казни Святого Апостола Павла (ВИДЕО)

Октябрь 16, 2025

.

Аббатство Трёх источников (итал. Abbazia delle Tre Fontane) — аббатство траппистов, находящееся на предполагаемом месте мученической смерти апостола Павла.

Наставление Архиепископа Павла Пецци в Аббатстве Тре-Фонтане 15 октября 2025 года:


Источник: Информационная служба Архиепархии

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна