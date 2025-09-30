Музеи Ватикана приобрели картину, изображающую утраченное древнее Распятие

Важное приобретение сделали Музеи Ватикана: к папской художественной коллекции присоединилась картина Просперо Маллерини, приобретенная в галерее старых мастеров Кайати, на которой изображена барочная скульптура Франсуа Дюкенуа, ныне исчезнувшая, сообщает «Седмица» со ссылкой на итальянское издание Finestre sull’Arte.

Нечасто картина пробуждает воспоминания об утраченном шедевре. Однако именно так обстоит дело с «Распятием» Просперо Маллерини (Каркаре, 1761 г. – Рим, 1836 г.), художника, связанного с влиятельной семьей Барберини, которое только что поступило в коллекцию Музеев Ватикана.

Ватиканский музей приобрел картину у галереи старых мастеров Caiati, которая подтвердила сделку через свои социальные сети.

«Мы очень рады, – сообщают в галерее, – объявить о продаже «Распятия» Просперо Маллерини Музеям Ватикана. Считается, что эта необычная тромплёй изображает ныне утраченную скульптуру из слоновой кости, заказанную Филиппо Колонной у Франсуа Дюкенуа в дар Папе Урбану VIII Барберини. Глубоко отрадно видеть, что эта работа стала частью одной из самых почитаемых коллекций мира, музея музеев».

Работа, написанная маслом на холсте (76,2 x 52,5 см) и датируемая концом XVIII – началом XIX века, изображает в технике тромплёй распятие из слоновой кости: по мнению учёных, это единственное визуальное свидетельство существования знаменитого распятия Дюкенуа-Барберини, вырезанного фламандцем Франсуа Дюкенуа (Брюссель, 1597 г. – Ливорно, 1643 г.) и ныне утраченного.

Распятие из слоновой кости было заказано Просперо Колонна у Дюкенуа, более известного в Риме как «Фламандец Франсуа», одного из ведущих деятелей римского барокко.

Этот эпизод также упоминается в биографии Дюкенуа, включённой в «Жизнеописания Джованнни Баттиста Пассери», написанной в 1673 году и опубликованной в Риме в 1772 году: «Франческо был предложен контестабиле Филиппо Колонна, который был гордостью этого великого Дома, за его замечательные качества, для реставрации нескольких статуй, служивших украшением его дворца. Работая с Д. Филиппо, человеком столь значительных заслуг и доблести, он проникся к нему необыкновенной симпатией и оказал ему то уважение, которое подобало его добродетели. Он заказал ему распятие из слоновой кости высотой почти в три пальмы, которое Франциск довёл до такого совершенства и мастерства, что, восхищаясь им, этот великий князь, в знак своего высокого уважения, подарил его своему родственнику, папе Урбану VIII. Именно этот прекрасный подарок побудил Папу обратить внимание на Франческо и возымел благосклонность к нему. Это обстоятельство вызвало немалую зависть у других мастеров, уже обладавших благосклонностью Урбана, и они отзывались о фламандце скудно, холодно и несерьёзно, утверждая, что он искусен лишь в мелких моделях какого-нибудь путто или в других малозначительных вещах».

Скульптура была утрачена в последующие века она была отчуждена, но картина Маллерини, написанная для семьи Барберини, хранит память о ней: Христос из слоновой кости предстаёт в нише, обитой красным бархатом, у Его ног – книга в ракурсе и кувшин-лампа. Это типичная композиция Маллерини, который неоднократно создавал подобные композиции в резиденциях Барберини, превращая их в яркие предметы домашнего обихода.

Благодаря этому приобретению коллекции Ватикана добавляют ценный экспонат в историю римского барокко и коллекционирования Барберини, возвращая видимость исчезнувшего шедевра.