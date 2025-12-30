Монс. Штефан Липке SJ о мотиве рождественской ёлки в рассказах Ф. Достоевского (научная статья)

Сегодня отмечается одна интересная литературная годовщина: ровно 150 лет назад – 30 декабря 1875 года Фёдор Достоевский приступил к написанию своего нового рассказа – «Мальчик у Христа на ёлке», оставив в своих черновиках его первую зафиксированную запись, а уже в январе 1976 года рассказ был готов и опубликован в январском выпуске журнала «Дневник писателя». Напомним, что две недели назад – 17 декабря – мы разместили у себя на сайте этот рождественский рассказ, приурочив данную публикацию к 89-й годовщине со дня рождения Папы Франциска, высоко ценившего и любившего великого русского писателя.

А ещё завтра — в последний день уходящего 2025 года — своё 50-летие отметит вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске Штефан Липке.

✦✦✦

Предлагаемая ниже научная статья была подготовлена директором Института Св. Фомы о. Штефаном Липке SJ для филологического журнала «Достоевский и мировая культура», издаваемого Институтом мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) — (Липке Ш. Амбивалентное восприятие одной лютеранской традиции у Ф. М. Достоевского: мотив рождественской елки в рассказах писателя // Достоевский и мировая культура. 2019. № 1(5). С. 116-126.)

Думаем, что её нынешняя публикация будет не только интересной рифмой и дополнением к рождественской теме, но также станет ещё одним хорошим способом поздравить уважаемого Владыку Штефана с его предстоящим личным золотым юбилеем.

ОТ АВТОРА:

— Давно меня интересуют взаимоотношения между католиками, православными и протестантами. А еще раньше, с самого детства, меня стало интересовать празднование Рождества Христова. Так вот, в 2018 году удалось выступить на конференции о Достоевском в городе Достоевского. Поразила меня тогда любовь писателя к бедным, к детям. Пусть такая же любовь будет у всех нас!

+ Штефан Липке SJ



АМБИВАЛЕНТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОДНОЙ ЛЮТЕРАНСКОЙ ТРАДИЦИИ У Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: МОТИВ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ В РАССКАЗАХ ПИСАТЕЛЯ

Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»



(Статья посвящена восприятию лютеранской традиции рождественской елки в творчестве Ф.М. Достоевского, в частности, в рассказе «Елка и свадьба» (1848) и в рассказе «Мальчик у Христа на елке» (1876). Рассмотрение рассказов на фоне Рождества, особенно на фоне лютеранской традиции елки, часто воспринятой без связи с тайной воплощения Бога, позволяет осмыслить остроту критики Достоевского, направленной против потери духовных ценностей в высших кругах Санкт-Петербурга, ведущей к неравному браку по расчету и к смерти мальчика от холода и голода. Однако в позднем рассказе Достоевский противопоставляет светскому празднованию заимствованный у лютеранина Ф. Рюккерта мотив «Христовой елки» как символа заботы Спасителя об обездоленных. Таким образом, исследование показывает, что празднование Рождества Христова вокруг елки как лютеранская традиция, недавно вошедшая в русскую культуру, воспринимается Достоевским амбивалентно. Писатель видит как опасность потерять духовный смысл Рождества Христова, так и возможность вновь приобрести его.)

***

В исследованиях, посвященных роли христианства в творчестве Ф.М. Достоевского, скорее подчеркивается значение для писателя Пасхи, нежели Рождества Христова, в частности, в рамках изучения пятикнижия [Есаулов 2004: 25-287]. Также принято считать, что Достоевский интересовался католичеством намного больше, нежели конфессиями Реформации [Лосский 1953: 354]. Однако значение Рождества Христова для творчества писателя также исследовалось.

В.Н. Захаров акцентирует, что в «Записках из Мертвого дома» касательно дат Достоевский специально отходит от автобиографизма и пишет о приезде рассказчика в декабре [Достоевский 1972-1990: IV, 20], хотя он сам приехал в острог только в январе. Данный прием служит для того, чтобы описать опыт Рождества [Достоевский 1972-1990: IV, 104-116] как некий ответ на первые впечатления, полученные заключенным в остроге [Захаров 1994: 40]. Исследователи также обращают внимание на рассказ «Елка и свадьба», опубликованный в «Отечественных записках» за 1848 г., и на рассказ из «Дневника писателя» за январь 1876 г. «Мальчик у Христа на елке», см. например [Ермоленко, Сергеева 2017: 92-99; Касаткина 2015: 102-112]. Здесь же изучается, какую роль в данных рассказах играет именно то, что описанный в них социум из буржуазии Санкт-Петербурга отмечает Рождество, придерживаясь лютеранской традиции собираться вокруг елки.

Данная традиция, еще неизвестная в России в детстве Ф.М. Достоевского, уже в 1848 г. воспринималась писателем как распространенное явление, по крайней мере среди богатых немцев Санкт-Петербурга [Швидченко 1898: 23]. Но следует иметь в виду, что главный герой рассказа и безымянная девочка венчаются в «***ской церкви» [Достоевский 1972-1990: II, 100], то есть не в кирхе или в костеле, а в одной из православных церквей. На факт постепенного распространения обычая ставить елку и среди богатых русских указывает то, что в 1846 г. выходит на русском языке пособие писательницы А.М. Дараган «Елка. Подарок на Рождество» [Ермоленко, Сергеева 2017: 95].

Важную роль в рассказе играет передача подарков вокруг самой елки. Подчеркивается, что дети «решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек» [Достоевский 1972-1990: II, 96]1. Особенно ярко отношение детей к подаркам отличается от отношения взрослых тем, что дети разбирают игрушки и играют с ними настолько бурно, что даже «успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена» [Достоевский 1972-1990: II, 96]. Для взрослых же, наоборот, крайне важно раздавать подарки именно тем, кому они назначены: самые красивые и дорогие подарки получают богатые дети, в частности, одиннадцатилетняя будущая невеста главного героя; соответственно, самый скромный и некрасивый подарок получает «сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный» [Достоевский 1972-1990: II, 96-97]. В дальнейшем этот мальчик чувствует, и другие дети ему дают почувствовать, что он изгой и не может играть с другими [Достоевский 1972-1990: II, 97]. Здесь показана обратная сторона детской непосредственности — то подчеркивание неравенства между богатыми и бедными, которое придумывают взрослые, при этом еще придерживаясь каких-нибудь рамок приличия и вежливости, дети выражают прямо и жестоко [Ермоленко, Сергеева 2017: 97]. Таким образом, вместо идиллии Достоевский описывает рождественский праздник как событие, подчеркивающее несправедливый строй социума.

Еще важнее то, в чем заключается тематика уже заглавия рассказа: праздник как повод для подготовки неравного брака по расчету. Еще на елке Юлиан Мастакович, узнавший о богатом приданом безымянной девочки, калькулирует, до какого размера оно вырастет в течение пяти лет [Достоевский 1972-1990: II, 97]. Он сразу начинает «ухаживать» за ней [Достоевский 1972-1990: II, 98] и устанавливать отношения с ее родителями [Достоевский 1972-1990: II, 100], что на самом деле через пять лет, т. е. максимально скоро, ведет к женитьбе властного и почтенного Юлиана Мастаковича на этой девочке, к браку, который делает ее несчастной, а его — богатым [Достоевский 1972-1990: II, 100-101].

Само собой разумеется, что рассказанное Достоевским глубоко противоречит его нравственным ценностям как писателя с сентименталистским уклоном, который испытывает любовь к обездоленным, а также уважение к супружеской любви как сугубо личностному явлению [Ермоленко, Сергеева 2017: 98; Гроссман 1924: 51-52].

Однако в нашем контексте главное заключается в том, что «Елка и свадьба» — это не просто критический, но именно «анти-рождественский» рассказ. Это можно понять в том числе на фоне «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса (1843), одного из тех произведений, которые показывают, что и в таких духовных вопросах, как осмысление Рождества Христова вне собственно церковной сферы, связь между Россией и Западом во время Достоевского была тесна [Михновец 2008: 128]. Вопреки ожиданиям, связанным с Рождеством Христовым благодаря Ч. Диккенсу, чудо нравственного обращения богатого и властного человека и, в связи с этим, спасения бедных и страдающих не происходит: Юлиан Мастакович оказывается по отношению к бедному мальчику и к богатой, но одинокой девочке не благотворителем, а злодеем [Ермоленко, Сергеева 2017: 97].

Но следует изучать образ главного героя еще глубже: этот «великий муж» [Достоевский 1972-1990: II, 100] представлен по образу царя Ирода. Как Ирод пытается убить младенца Иисуса (Мф 2:1617), так и Юлиан Мастакович гонит бедного мальчика, мешающего его планам [Достоевский 1972-1990: II, 98-100].

Герой также представлен как антитип новозаветного Иосифа. Внешне их связывает (по крайней мере, согласно традициям восточного христианства) мотив женитьбы немолодого человека на весьма молодой женщине [Rühle, Schütz 1929: 376]. Однако Иосиф относится к Марии с уважением (Мф 1:18-25) и защищает ее от опасностей (Мф 2:16-17); Юлиан Мастакович же, наоборот, пугает девочку поцелуями [Достоевский 1972-1990: II, 98]. Между тем ее сверстник, бедный мальчик, защищает девочку от нападений немолодого мощного мужчины [Достоевский 1972-1990: II, 98]. Уже из этого, кстати, можно увидеть, что критика, связанная с западными обычаями вокруг рождественской елки, не направлена против запада как такового; ведь именно западная, католическая, традиция описывает Иосифа, защитника, как сверстника Марии [Rühle, Schütz 1929: 376].

Помимо того, главного героя зовут Юлианом, и в рамках сватания он «заметно юлил» перед матерью богатой девочки [Достоевский 1972-1990: II, 100]. Тем самым Достоевский подчеркивает его имя, весьма необычное для русского человека и распространенное скорее среди поляков, и отсылает к образу императора Юлиана Отступника (годы правления: 361-363). Стоит подчеркнуть, что попытка данного императора восстановить язычество в Римской империи напрямую связана с тематикой Рождества, так как он намеревался вернуть культ Непобежденного Солнца (Гелиос или Sol Invictus) [Krüger 1929: 565], которому примерно 15 лет до воцарения Юлиана пришло на смену почитание Христа как истинного Солнца через празднование Рождества Христова во время зимнего солнцестояния [Glaue 1931: 1788]. Таким образом «анти-рождественский» характер рассказа во многом обусловлен «анти-рождественским» характером его главного героя.

«Юлящий» Юлиан напоминает также скандинавское название Рождества «jul» или финское «juoli». Это значимо в контексте настоящей работы, так как только в этом названии, в отличие от названий в славянских, романских, английском или немецком языках, сохранилось воспоминание о языческом зимнем празднике солнца и света. Еще и с этой точки зрения подтверждается, что, по мнению Достоевского, обычаи вокруг рождественской елки являются поражением христианства.

Косвенно название Рождества среди лютеранских народов севера намекает также на вопрос, связано ли данное поражение с лютеранской традицией рождественской елки как таковой, тем более что в России в XIX в. принято связывать традицию не в последнюю очередь с финнами, непосредственными соседями жителей Санкт-Петербурга. Е. Швидченко даже упрекает финнов-лютеран (наряду с немцами) в том, что они устраивают светское елочное торжество во время сочельника. Он подчеркивает, что устраивать «торжество, оканчивающееся и пением, и танцами, нам, православным, не пристало» [Швидченко 1898: 33]. На самом деле у секуляризированных лютеран времен Достоевского существовало чисто светское восприятие «рождественского дерева», отличающее его от сугубо христианской, изначально католической традиции рождественских яслей. Об этом свидетельствует, например, песнь «O Tannenbaum» (1824) [Anschütz 1824: 202]. Также в круги богатых русских в столице елка была введена как торжественное украшение Рождества и как награда для прилежных, воспитанных детей, причем, например, в вышеупомянутом пособии А.М. Дараган, о связи праздника с тайной воплощения Бога речи не было [Ермоленко, Сергеева 2017: 95]. В связи с этим Е. Швидченко приходит к выводу, что «елка ничем не напоминает нам рождение Спасителя» [Швидченко 1898: 29]. К традиции светского празднования Рождества присоединяется и Юлиан Мастакович, подчеркивая, что девочка получила прекрасный подарок, потому что была «милое и благонравное дитя всю неделю» [Достоевский 1972-1990: II, 98].

Таким образом, Достоевский улавливает, как растворение смысла Рождества в общечеловеческих «ценностях», уже к тому времени связанное с лютеранством и с символом елки, плавно переходит в меркантильный образ празднования Рождества, по крайней мере в богатых кругах Санкт-Петербурга. Это вписывается в восприятие Достоевского, согласно которому «протестантизм <…> исполинскими шагами переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение» [Лосский 1953: 354; Достоевский 1972-1990: XXV, 151] — если иметь в виду, что речь идет не обязательно о самом протестантизме, но о восприятии так называемого культур-протестантизма в России.

К тематике «елки», о которой, разумеется, в рождественском эпизоде «Записок из Мертвого дома» речи нет, Достоевский возвращается через почти тридцать лет, в «Дневнике писателя» за январь 1876 г. Продолжая тематику рассказа «Елка и свадьба», во вступительной статье «Дневника» Достоевский критикует некоторые практики, связанные с елками: он считает неуместным наряжать детей на праздник, если они дома ходят одеты бедно [Достоевский 1972-1990: XXII, 9]. Он также считает проведение елок возможным поводом для нравственного развращения девочек [Достоевский 1972-1990: XXII, 10], тем самым возвращаясь к тематическому кругу преждевременного сватания.

Сам рассказ же «Мальчик у Христа на елке» напоминает «Записки из Мертвого дома» тем, что эпизод о Рождестве является продолжением и углублением описания реальности, здесь: размышлений Достоевского о нынешней и о будущей жизни детей-попрошаек, увиденных писателем в рождественские дни на улицах Санкт-Петербурга [Достоевский 1972-1990: XXII, 13-14], также см. [Касаткина 2015: 105].

По сравнению с «Елкой и свадьбой», социальная критика в рассказе «Мальчик у Христа на елке» еще обостряется: подчеркивается контраст между богатыми людьми, празднующими вокруг пышно убранных елок, и бедным мальчиком, которого выгоняют из домов и который замерзает на улице [Достоевский 1972-1990: XXII, 15-16]. При этом рассказ не направлен против западных рождественских традиций как таковых. Ведь справедливо отмечает Т.А. Касаткина, что «Мальчик у Христа на елке» вдохновлен духовным опытом Франциска Ассизского: это актуализация событий вокруг самого рождения Христа [Касаткина 2015: 104]. Как Иисус (Лк 2:1-7), так и мальчик пришел из другого города, вместе с матерью [Достоевский 1972-1990: XXII, 14-15]. Образ мальчика, который был «еще очень маленький, лет шести или даже менее» и который был одет «в какой-то халатик» [Достоевский 1972-1990: XXII, 14], отсылает к образу Тима из «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса, которого западная традиция связывает со Христом [Михновец 2008: 129]. Мальчик также напоминает Христа на руках у Марии на иконах, подвал [Достоевский 1972-1990: XXII, 14] создает «образ разоренного вертепа» [Касаткина 2015: 106]. И как раз этот мальчик, символизирующий Христа, в праздник Рождества Христова оказывается «лишним» [Касаткина 2015: 107], так что богатые жители Санкт-Петербурга не выдерживают пробы на то, примут ли они «Сына Человеческого» в виде «меньшего» из Его братьев (Мф 25:31-46) [Касаткина 2015: 109]. Это показывает, что, по мнению Достоевского, елка не является символом настоящего христианства, а скорее светского менталитета, в котором христианство редуцировано до каких-то неустойчивых нравственных ценностей, а те — до внешнего приличия, в частности, опрятной одежды.

Однако это не означает, что рассказ направлен против лютеранской традиции рождественской елки как таковой. Наоборот, он заимствован как раз у представителя лютеранства, ученого и поэта Ф. Рюккерта (1788-1866), написавшего в 1816 г. балладу «Des fremden Kindes heiliger Christ» («Елка сироты» или, точнее, «Святой Христос ребенка-странника»). Как Ф. Рюккерт, так и Достоевский пишет о том, что, возможно, даже сам Христос проводит ежегодную елку для умерших от бедности детей [Достоевский 1972-1990: XXII, 16], также см. [Rückert 1816: 362]. Однако в балладе Ф. Рюк-керта отсутствуют упоминания о конкретных ситуациях, в которых дети страдают и умирают. Помимо того, она носит в основном утешающий характер, в ней акцентируется, что тому ребенку, для которого на земле места не нашлось, Христос предоставляет место на прекрасной елке на небесной родине. Достоевский же говорит конкретно о тех ситуациях, в которых дети умирают: он пишет о детях, приехавших в город без средств [Достоевский 1972-1990: XXII, 14], заброшенных матерями сразу после родов, умерших от голода [Достоевский 1972-1990: XXII, 17]. Тем самым идиллия Ф. Рюккер-та у Достоевского превращается в острую социальную критику. Но в первую очередь Достоевский подчеркивает, что читатель (а также писатель) среди тех, кто призван принять Христа в виде мальчика (или других обездоленных). Однако этого не происходит, так что Христос (возможно) утешает обездоленного мальчика, а для людей вокруг елок остается только труп [Достоевский 1972-1990: XXII, 17], также сам. [Касаткина 2015: 112].

Тем не менее, в образе «Христовой елки» у Ф. Рюккерта и у Ф.М. Достоевского присутствует надежда на жизнь, которая преодолеет смерть, так как елку можно считать символом «древа жизни» в райском саду (Быт 2:9), а также креста, который для христиан является истинным древом жизни и символом не только смерти, но и, даже преимущественно, воскресения и новой жизни [Швидченко 1898: 20]. Таким образом, елка из символа потери истинно христианских ценностей в либеральном культур-протестантизме становится символом суда Христа над теми, кто не заботится о самых бедных и, соответственно, не будет приглашен на «Христову елку», а также символом надежды для обездоленных, заброшенных людьми, но спасаемых Христом. А с лютеранством связана не только потеря христианских ценностей, но и, благодаря творчеству Ф. Рюккерта, возможность вновь приобрести их.

Итак, празднование Рождества Христова вокруг елки как лютеранская традиция, недавно вошедшая в русскую культуру, воспринимается Достоевским амбивалентно. Писатель критикует подмену христианских ценностей этическим и эстетическим пониманием Рождества как праздника для детей, которые ведут себя и одеваются прилично. По его мнению, это приводит к полному лишению праздника духовного смысла, что может погубить жизнь детей, морально или даже физически. Такая позиция вписывается в его критику западного христианства и его традиций, по крайней мере в том виде, в котором некоторые из соотечественников писателя некритично воспринимают их. Тем не менее, в позднем рассказе Достоевский относится положительно к художественному замыслу лютеранина Ф. Рюккерта и указывает на возможность возвращения праздника в сферу христианства через образ «Христовой елки».

