Молитву о единстве христиан совершили в московском Кафедральном соборе

Ежегодное экуменическое богослужение, приуроченное к Неделе молитв о единстве христиан, состоялось 20 января в московском католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, сообщает «Благовест-инфо».

В богослужении участвовали священнослужители и миряне Католической Церкви и представители протестантских деноминаций. Молитву о единстве христиан возглавил архиепископ Павел Пецци, ему сослужил протоархимандрит Петрос Есаян, викарий архиепископа для России Армянской Католической Церкви Геворга Норатункяна.

В 2026 году молитвенные тексты для Недели молитв о единстве христиан были подготовлены в Армянской Апостольской Церкви совместно с верующими Армянской Католической Церкви и Евангельских Церквей. Подготовка, составление и обсуждение этих материалов происходило с осени 2024 года в историческом духовном и административном центре Армянской Апостольской Церкви – Святом Эчмиадзине. Об этом рассказал архиепископ Пецци, предваряя богослужение. Представленные материалы опираются на многовековые традиции молитв и прошений армянского народа, а также на гимны, возникшие в древних монастырях и церквях Армении, некоторые из них восходят к IV веку. «Неделя молитв о единстве христиан 2026 года приглашает нас обратиться к этому общему христианскому наследию и глубже войти в наше общение во Христе, объединяющее христиан по всему миру», – сказал архиепископ.

Свою проповедь он посвятил осмыслению слов апостола Павла, которые «заключают в себе всю богословскую глубину христианского единства». «Одно тело и один Дух» – этот образ выражает «понимание Церкви как единого целого, превосходящего географические, национальные, этнические и традиционные границы», продолжил архиепископ Пецци. По его словам, осознание единства побуждает христиан «к глобальному сотрудничеству в возвещении Евангелия и служении человечеству, смещая акцент с внутренних разделений на общую миссию». Он подчеркнул, что единство не означает однообразия, но предполагает «общую приверженность основополагающим истинам христианской веры», и призвал принять единство «не как отвлеченный идеал, но как жизненно важное выражение нашей веры». «В мире, где Тело Христово изранено разделениями – как внутри отдельных традиций, так и между конфессиями, – апостольский призыв к единству обращен к каждому из нас: не только к разделенным церковным общинам, но и к конкретным людям внутри этих общин», – обратился архиепископ к молящимся.

Во время богослужения было прочитаны отрывки из Священного Писания: из Книги пророка Исайи (Ис 58, 6–11), из Послания апостола Павла к Ефесянам (Еф 4, 1–13), из Евангелия от Иоанна (Ин 12, 31–36). Звучали гимны прославления в исполнении хора кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, все верующие вместе произнесли Символ веры и Молитву Господню. В отличие от богослужений прежних лет, эта молитвенная встреча была дополнена ритуалом возжигания свечей: архиепископ Пецци зажег свою свечу от алтарного светильника и передал огонь другим участникам, что также символизировало молитвенное единство.



(Фото: Ольга Дубягина / Информационная служба Архиепархии)