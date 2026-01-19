Миссия и геополитика в контексте «мировой революции»

В январе 2026 г. начался специальный курс миссионерской подготовки, организованный Римским викариатом в сотрудничестве с геополитическим журналом Limes, сообщает Vatican News.

У истоков проекта находится партнерство между Limes и Миссионерским центром Римской епархии. Занятия объединены темой «Мировая революция». Как пояснил цель начинания руководитель Центра священник Джулио Альбанезе, «с одной стороны, мы находимся перед лицом беспорядков, делающих нас бессильными, с другой же, как христиане, мы не можем смотреть на это через окно».

Участие журнала Limes заключается в предоставлении экспертов, среди которых — главный редактор и основатель издания Лучо Караччоло.

«Я очень рад принять участие в этом событии Римской епархии, — подчеркнул Караччоло. – Миссия нашего журнала – распространять среди общественного мнения познание мира и его конфликтов, выдвигая также предложения по установлению мира. Центральным моментом настоящего исторического периода является американский кризис: фактор порядка, годами представленный США, не оправдал ожиданий, начав игры, которые казались уже завершенными, и вновь пробуждая амбиции. Это приводит к столкновениям, которые могут выйти из-под контроля, в то время как общественное мнение рискует уступить идее жизни в постоянном состоянии войны».

Курс миссионерской подготовки уже начался 10 января, темой этого занятия стал «Мир без центра».

Всего предусмотрено пять ежемесячных встреч, которые будут проходить по субботам в аудитории «Кончилиационе» Латеранского дворца: второе занятие – 7 февраля – будет посвящено «Американскому кризису»; 7 марта речь пойдет о «Войнах в Израиле», а 11 апреля – о «Глобальном Китае». Последнее занятие, 9 мая, пройдет на тему «Мир возможен».



(На фото — галерея в Латеранском дворце)