Литургические празднования в честь основателя Ордена Братьев Меньших прошли в Новосибирске

В минувшие пятницу и субботу — 3 и 4 октября 2025 года — в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии г. Новосибирска состоялись традиционные богослужения в честь святого Франциска Ассизского, основателя Ордена Братьев Меньших.

В пятницу 3 октября, накануне дня литургической памяти святого, в приходе прошла молитва-воспоминание о блаженной смерти Бедняка из Ассизи (Transitus).

А завершился цикл воспоминаний о Св. Франциске в субботу вечером, 4 октября, Торжественной Мессой в главном католическом храме новосибирского левобережья. Праздничную Литургию возглавил Вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке SJ.

Его Преосвященству сослужили сразу три настоятеля: отец Виталий Костюк OFM (настоятель францисканского прихода), отец Коррадо Трабукки OFM (настоятель Крестовоздвиженской монастырской обители) и отец Альфредо Фекондо FSCB (настоятель приходов в Бердске и Академгородке).

Министрантом на престольном празднике в честь небесного патрона выступил президент Фонда святого Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена, объединяющей монашеские общины в России) брат Стефано Инверницци OFM.

Учитывая, что в храме также молились сёстры двух женских монашеских общин — Конгрегации Св. Елизаветы Венгерской (SJE) и Конгрегации «Сестёр – миссионерок любви» (Сёстер Матери Терезы, MC), можно сказать, что память святого вместе с прихожанами и гостями прихода почтили одновременно представители пяти монашеских орденов!

Свою проповедь Владыка Штефан начал с вспоминания об одном своём друге, который долгие годы преподавал религию в средней школе. И однажды к нему на практику прислали некоего молодого будущего учителя, от которого опытный преподаватель пришёл в ужас, поскольку тот стал доказывать школьникам на уроке, что для современного человека не имеет смысла видеть в святом Франциске хоть что-нибудь хорошее: дескать, это чепуха, средневековье и всё это стоит поскорее забыть. Тогда старший преподаватель решил вступить в полемику с молодым практикантом и прямо во время этого урока попросил одного ученика быстро сделать несколько ксерокопий. Когда же ему принесли нужные документы, он вежливо прервал молодого коллегу и сам взял слово, чтобы теперь лично продолжить урок. Он показал всем присутствующим в классе два текста: дословный подстрочный перевод «Песни Солнцу» («Laudes Creaturarum») святого Франциска Ассизского, выполненный с оригинала на умбрийском диалекте, и лайт-версию этого же текста в «попсовом» переводе с итальянского, сделанном в XX веке. И предложил их сравнить. Возможно, в облегченной «современной» версии были какие-то красивые моменты, однако ученики быстро заметили, чего в ней не хватает главного – это касалось самой серьезной части, которая находится ближе к концу и в которой повествуется о телесной смерти.

«Телесная смерть – Сестра, и это не просто факт. Ведь ещё большой вопрос – когда она наступит, эта телесная смерть, то буду ли я в состоянии раскаяния и благодати, или же я буду в грехах? Ведь это огромная разница! И для Франциска это тоже было очень важно. Ведь это не просто одна из частей Гимна Солнцу. В каком-то смысле, всю эту Песнь можно зачеркнуть, если лишить её этой последней и самой главной части. Почему? Во-первых, чисто исторически, мы знаем, что сам Франциск сочинял этот гимн, когда ему было уже серьезно плохо – он уже тяжело болел. К тому времени он уже пережил мучительный опыт стигматизации. И вообще к концу жизни было понятно, что всё это ведёт к угасанию. А нам же нередко ошибочно думается, что «Песнь Солнцу» сочинил человек, полный сил и здоровья, полный эдакого земного оптимизма. Но не было ничего подобного. Её сочинил человек, находящийся в состоянии телесного страдания, который чувствовал, что скоро и для него наступит та же самая телесная смерть. Который знал, о чём говорил, когда писал про эту самую смерть. Этот факт указывает нам на нечто более важное и глубинное – а именно на осознание красоты Творения. Как это прекрасно, что нас окружают солнце, луна, звёзды, чистая вода в реках и других водоёмах, и тому подобное… Это оценить по достоинству мы можем только тогда, когда мы чувствуем свою ограниченность. Тогда мы чувствуем, что этот момент – драгоценный. Ведь драгоценно неожиданно увидеть где-то за городом небо, полное звёзд! Именно в такие моменты мы и чувствуем красоту солнца, луны, звёзд, морей, рек, гор, лесов, растений, животных и так далее. Такой момент бесконечно драгоценный, потому что он будет длиться для нас не вечно! Потому что наша жизнь ограниченна! И это никак не обесценивает её, а как раз даёт какую-то ценность, какую-то значимость. Вот этот момент такой важный, потому что он неповторим. И поэтому мы так радуемся этому моменту.

Другое не менее важно – осознание того факта, что христианин не просто умрёт когда-то, а он уже умер. И святой Апостол Павел, и святой Франциск, и святой Падре Пио (который, кстати, тоже из францисканской семьи) буквально носили знаки смерти Иисуса на своём теле. Эти стигматы не характерны многим обычным людям. Но мы всё равно умерли со Христом – в святом Крещении. То есть, мы уже не живём старой жизнью, а значит мы можем по-другому относиться к миру, который нас окружает. Нам не нужно смотреть на этот мир, как на инструмент, как на что-то, что даёт возможность стать богатым. Но зачем нам это, если мы с вами для мира уже умерли? Поэтому совершенно не случайно Папа Франциск объявил сезон особой молитвы о защите Творения, который начинается 1 сентября (по старой традиции – это дата сотворения мира) и идёт вплоть до 4 октября, до самого торжества святого Франциска Ассизского.

И ещё стоит посмотреть на это в том ракурсе (то же самое подчеркивает и св. Франциск), что смерть – это не просто факт. Смерть – это вызов для всей нашей жизни, чтобы мы жили ею в Господе, чтобы мы жили в раскаянии, чтобы мы жили в осознании своей ограниченности, своей греховности. И если мы это осознаём, то сможем с ещё большей благодарностью смотреть на то, что Господь нас любит и нам дарит всё, что нас окружает. Дарит нам и для потребления с благодарностью: растения, птиц, животных, рыб и так далее. Разумеется, всем этим стоит пользоваться, но не для того, чтобы мы разбогатели, а для того, чтобы мы жили. Чтобы мы «имели жизнь, и имели её с избытком» (как говорит Сам Господь)! И поэтому каждому из нас стоит смотреть – каков мой вклад? Что я делаю для того, чтобы наш мир был так устроен, как Бог хочет? Что я делаю для того, чтобы мир был защищён? Чтобы люди в нашем мире были защищены, особенно самые бедные и незащищенные? Важно помнить о том, что мы идём к смерти, о том, что нас ждёт смерть телесная. Это очень серьёзно! Но очень радостно и хорошо знать, что смерть – это не просто какой-то факт и тем более что-то ужасное, а что эта же смерть – она наша с вами Сестра! Давайте же, вслед за святым Франциском, идти вперёд – с любовью, добротой, желанием встречи с Господом и в радости от того, чем Господь нас окружает! Аминь».



(Фото: ВК-страничка Сестёр св. Елизаветы)