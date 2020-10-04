Известный российский учёный-востоковед, литургист и христианский публицист Пётр Дмитриевич Сахаров осуществил перевод известного гимна, принадлежащего перу Св. Франциска Ассизского «Песнь о брате Солнце, или Хвалы творений». Этот перевод мы предлагаем сегодня вниманию наших читателей.

Вот что пишет сам автор перевода:

«Песнь» написана на умбрийском диалекте староитальянского. Однако известен латинский перевод, возможно, современный оригиналу, если не принадлежащий самому автору. В моем переводе я опирался в первую очередь на умбрийский текст, однако с оглядкой на латинский в нескольких местах. Кстати, встречающееся зачастую утверждение, что «Песнь брату Солнцу» самый ранний поэтический текст на итальянском языке, не соответствует действительности. Известно некоторое количество поэтических творений на староитальянском, созданных в XII в., т.е. определенно ранее «Песни». Но, так или иначе, этот гимн был сочинен бесспорно на заре итальянской поэзии.

Altissimu, onnipotente bon Signore,

Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentovare.

Св. Франциск Ассизский

«Песнь о брате Солнце, или Хвалы творений»

Всевышний, Всемогущий благой Владыка

Тебе – хвалы, и слава, и честь, и всякое благодаренье.

Тебе одному, о Всевышний, они подобают,

и ни один человек именовать Тебя не достоин.

Прославлен будь, мой Господи, со всем Твоим твореньем,

особенно с господином братом Солнцем,

который являет день и которым Ты нас озаряешь.

И сам он красив и, лучась великим сияньем,

собой знаменует Тебя, о Всевышний.

Прославлен будь, мой Господи, за сестру Луну и за звезды,

которые в небесах сотворил Ты: ясны, драгоценны они и прекрасны.

Прославлен будь, мой Господи, за брата Ветра,

за воздух, и тучи, и вéдрие, и любую погоду,

через которую пищу даешь Ты Твоим созданьям.

Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу Воду,

которая столь полезна, смиренна, чиста и драгоценна.

Прославлен будь, мой Господи, за Огня, нашего брата,

которым ты ночь озаряешь,

и сам он – красивый, веселый, могучий и сильный.

Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу матерь Землю,

что нас поддерживает и правит

и разные произращает плоды, и цветов многоцветье, и трáвы.

Прославлен будь, мой Господи, за тех, кто любви Твоей ради прощает

и переносит немощи и страданья:

блаженны переносящие мирно невзгоды,

ибо Тобою, Всевышний, увенчаны будут.

Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу Смерть плотскýю,

которой никто из живых избежать не способен.

Горе тем, кто во смертных грехах умирает;

блаженны, кого найдет она в пресвятой Твоей воле,

ибо не станет для них погибелью смерть вторая.

Славьте моего Господа и благословите,

благодарите Его и служите Ему с великим смиреньем.

© Перевод со староитальянского Петра Сахарова

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«Я взял его имя как путеводитель и вдохновение в минуту моего избрания Епископом Рима. Уверен, что Франциск – самый выдающийся пример заботы о слабом и образец интегральной экологии, переживаемой радостно и искренне. Он – святой покровитель всех тех, кто ведет исследования и работает в сфере экологии, его любят и многие нехристиане. Он проявлял особое внимание к творению Божию и к самым бедным и отверженным. Он любил и был любим за свою радостную, щедрую самоотдачу, за вселенское сердце. Он был мистиком и странником, жившим просто, в чудесной гармонии с Богом, с другими, с природой и с самим собой. В нем можно увидеть, до какой степени неразделимы забота о природе, справедливость к бедным, служение в обществе и внутренний покой.

Его свидетельство демонстрирует нам и то, что интегральная экология требует открытости к категориям, превосходящим терминологию точных наук или биологии и связывающим нас с сутью человеческого. Как бывает, когда мы влюбляемся, так и Франциск, всякий раз глядя на солнце, луну, самых маленьких животных, начинал петь, привлекая к своей хвале все прочие создания. Он вступал в общение со всем творением, проповедовал даже цветам и «призывал их восхвалять и любить Бога, словно то существа, одаренные разумом». Его реакция была намного больше, чем интеллектуальное восхищение или экономический расчет, потому что для него любое создание было сестрой, соединенной с ним узами любви. Поэтому он ощущал себя призванным заботиться обо всём сущем. Его ученик святой Бонавентура рассказывал, что Франциск, «считая, что у всего общее происхождение, чувствовал себя преисполненным еще бОльшим благоговением и называл творения, сколь бы они ни были малы, братом или сестрой». Эту убежденность нельзя недооценивать, считая иррациональным романтизмом, поскольку она влияет на выбор, определяющий наше поведение. Если мы приближаемся к природе и окружающей среде без подобной открытости к изумлению и чуду, если мы больше не говорим на языке братства и красоты в наших отношениях с миром, то наши поступки окажутся поступками господина, потребителя или простого эксплуататора природных ресурсов, неспособного ограничивать свои сиюминутные интересы. Напротив, если мы ощутим себя тесно связанными со всем, что есть в мире, то из этого самопроизвольно родятся умеренность и забота. Бедность и суровость святого Франциска не были лишь внешним аскетизмом, но были чем-то намного более радикальным: отказом сделать из реальности всего лишь объект для использования и господства.

С другой стороны, святой Франциск, верный Священному Писанию, предлагает нам видеть в природе великолепную книгу, в которой Бог беседует с нами и передает нам нечто от Своей красоты и Своей благости: «Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прем 13, 5), и «вечная сила Его и Божество от создания мира созерцаемы и постигаемы через совершенные Им деяния» (Рим 1, 20*). Поэтому он просил, чтобы в монастыре всегда оставляли часть огорода не возделанной, для того чтобы те, кто будет любоваться произрастающими там дикими травами, могли возносить мысли к Богу, Творцу такой красоты. Мир – это нечто большее, чем проблема, требующая разрешения; это радостная тайна, которую мы созерцаем с веселием и хвалой.»

Папа Римский Франциск, Энциклика «Laudato si’», 10-12.

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С праздником святого Франциска всех, кто прямо или косвенно носит его имя!

А также всех, кто посвятил себя заботе о самых бедных и отверженных, а также заботе о животных и об окружающей среде, с днем их святого покровителя!

Домашние приюты «Коты Святого Франциска», вам особое поздравление с «престольным праздником»!