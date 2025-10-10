Латинский Патриархат Иерусалима выразил радость по поводу соглашения о Газе

9 октября латинский Патриархат Иерусалима опубликовал заявление по поводу соглашения по Газе.

«Латинский Патриархат Иерусалима с радостью воспринял весть о соглашении, предусматривающем прекращение обстрелов в секторе Газа и незамедлительное освобождение заложников, а также заключенных палестинцев, — говорится, в частности, в заявлении. — Патриархат возносит молитвы о том, чтобы этот шаг открыл путь исцеления и примирения как для палестинцев, так и для израильтян».

Блаженнейший Пьербаттиста Пиццабалла, латинский Патриарх Иерусалима, со своей стороны отметил, что речь идет о «первом шаге»: «Безусловно, будут и другие, и ясно, что возникнут также новые преграды. Но теперь мы должны радоваться этому важному шагу, который принесет немного упования на будущее и новую надежду, особенно для израильского и палестинского народов».

Предстоятель Католической Церкви на Святой Земле выразил надежду на «новую атмосферу для продолжения переговоров» и высоко оценил усилия всех, кто содействовал достигнутому соглашению.

В этот деликатный период Патриархат Иерусалима приглашает всех принять участие во Всемирном дне молитвы о мире, который по воле Папы Льва XIV будет отмечаться 11 октября.

«Да смилостивится Господь над Святой Землей, да ниспошлет ей мир», — говорится в конце сообщения Патриархата.



Источник: русская служба Vatican News