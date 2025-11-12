Конференция, посвященная христианству у тюркских народов, прошла в Санкт-Петербургской духовной академии

Международная научная конференция, посвященная теме «Восточное христианство у тюркских народов: исторический опыт и современные вызовы» прошла 5 – 6 ноября в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Службу коммуникации ОВЦС и сайт СПбДА.

Мероприятие организовано совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.

Перед открытием конференции её участников приветствовал ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан.

С приветственными словами к присутствовавшим обратились: заведующий кафедрой теологии и культуры ислама Института теологии СПбГУ Д.В. Овсянников и священник Георгий Сергеев, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики.

Работа конференции продолжилась в рамках секционных заседаний «История и религия» и «Язык и культура».

Исследователи затронули, в частности, различные аспекты истории и современного положения христианских сообществ на Ближнем Востоке и в Малой Азии.

Участники обсудили отражение образов восточных христиан в средневековой суфийской литературе, а также восприятие христиан-сельджуков в византийских хрониках — последней теме свой доклад посвятил профессор кафедры церковной истории Академии на Неве, доктор исторических наук А. Ю. Митрофанов. Отдельное внимание было уделено сложному генезису и связям греко-православных традиций на арабо- и тюркоязычных территориях.

В фокусе исследований оказался и политический спор между Грецией и Турцией о статусе собора Святой Софии. Кроме того, прозвучали доклады, посвященные православным тюркоязычным общинам Анатолии и истории изучения православных святынь Трабзона российскими экспедициями начала XX века.