Казахстан и Святейший Престол: укрепление мира и диалога

11 декабря в Департаменте по межрелигиозному диалогу Святейшего Престола состоялся круглый стол «Межрелигиозные инициативы Казахстана и духовное руководство Святейшего Престола», сообщает русская служба Vatican News.

В обсуждении приняли участие префект департамента кардинал Джордж Джейкоб Кувакад и председатель Сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Встреча предшествовала аудиенции казахстанской делегации у Папы Льва XIV и была посвящена развитию сотрудничества в сфере межрелигиозного диалога, а также обсуждению итогов VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошёл в Астане в сентябре этого года под девизом «Диалог религий: синергия во имя будущего».

Открывая заседание, кардинал Кувакад подчеркнул, что инициатива представляет собой «уникальный момент встречи» для укрепления связей между Святейшим Престолом и Казахстаном. Он напомнил о 60-летии декларации Nostra aetate, которая остаётся фундаментом служения департамента, и процитировал слова Папы Льва XIV о том, что документ «открыл новый горизонт встречи, уважения и духовного гостеприимства» и научил «принимать последователей других религий не как чужих, но как спутников на пути истины» (Папа Лев XIV, Общая аудиенция 29 октября 2025 г.).

Иерарх обратил внимание на ключевые положения учительства Льва XIV о мире и ответственности религий. Он напомнил, что первое обращение Папы к народу начиналось словами «Мир да будет с вами!», что служит основой для понимания его концепции мира «безоружного и обезоруживающего, смиренного и терпеливого, исходящего от Бога, Который любит нас безоговорочно». Кроме того, он привёл слова Папы о том, что «мир созидается в сердце и начиная от сердца — искоренением гордыни и притязаний, сдерживанием языка, поскольку ранить и убить можно и словами, а не только оружием».

Участники казахстанской и ватиканской делегации во время круглого стола, 11.12.2025

Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам круглого стола, подчеркнул важность постоянного взаимодействия религиозных традиций на фоне роста глобальной напряжённости. Он отметил, что религиозные лидеры, как хранители моральных и духовных ценностей, играют ключевую роль в поиске общего основания, объединяющего людей независимо от их вероисповедания, этнической или политической принадлежности. В подтверждение этой идеи политик процитировал слова Папы Льва XIV: «Диалог не является тактикой или инструментом, а образом жизни — путём сердца, способным преобразить каждого, кто в нём участвует». Глава Сената также напомнил слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что для страны принцип «единство в разнообразии» является основоположным.

Председатель Сената кратко подвёл итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Среди ключевых результатов он выделил итоговый документ «Астанинская декларация мира — 2025», развитие инициатив по защите религиозных святынь, обсуждение этики искусственного интеллекта и подготовку документа о роли веры в борьбе с изменением климата.

Участники встречи подтвердили готовность продолжать работу в духе сотрудничества. В заключение была подчеркнута общая цель — укрепление культуры мира и поиск точек соприкосновения исходя из того, что, по выражению Папы Льва XIV, надежда и единение рождаются, когда «мы обращаем внимание на то, что нас объединяет: на нашей общей человечности и на нашей вере в Бога любви и милосердия» (Речь Папы Льва XIV, площадь Мучеников в Бейруте, 1 декабря 2025 г.).