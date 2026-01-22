Кардинал Кох: экуменизм как путь к миру

С 18 по 25 января в рамках Недели молитвы о единстве христиан кардинал Курт Кох, префект Департамента по содействию христианскому единству, в интервью ватиканским СМИ подчеркнул роль экуменизма как инструмента мира и значимость предстоящего 500-летия Аугсбургского исповедания. По его словам, единство в вере христианских общин, когда Церковь действует в согласии и единстве, может стать примером для всего общества. Передает русская служба Vatican News.

Кардинал отметил, что Папа Лев XIV призывает христиан идти «рука об руку» в поиске единства, не забывая о стремлении к миру во всем мире. По мнению префекта, экуменизм может быть полезным для общества лишь в том случае, если он отражает стремление к единству, а не повторяет внутреннюю раздробленность общества. «Если христианство само по себе разделено и конфликтует, оно мало что может предложить обществу», — подчеркнул кардинал.

Иерарх также отметил выбор текстов Недели молитвы этого года, подготовленных Армянской Апостольской Церковью. Они основаны на словах апостола Павла: «Одно тело и один дух» (Еф 4,4). По словам Коха, это «глубоко символический выбор», ведь послание было написано апостолом, находившимся в заключении, и представляло собой страстный призыв к единству, подчёркивавший, насколько эта тема была важна для Павла.

Обращаясь к историческому значению Аугсбургского исповедания, кардинал отметил, что документ 1530 года имел целью восстановить единство веры в Западной Европе в условиях Реформации. Реформация изначально задумывалась как движение обновления всей христианской Церкви, а не как создание отдельных конфессий — мысль, отражена в предисловии к Аугсбургскому исповеданию.

При этом, по словам Коха, приближающееся 500-летие Аугсбургского исповедания в 2030 году следует рассматривать не как календарную дату, а, скорее, как важный «момент размышления» о том, как преодолеть разделения и продолжать экуменический диалог. Сроки в экуменизме, подчеркнул иерарх, диктует Святой Дух, а не люди. Он напомнил, что, по мнению теолога Вольфгарта Панненберга, раскол Церкви стал «неудачей» Реформации, поскольку Мартин Лютер стремился к обновлению всей христианской Церкви, а не к созданию отдельных конфессий. По словам Коха, «Иисус хотел одну Церковь, а не множество Церквей».

Говоря о перспективах признания Аугсбургского исповедания, кардинал Кох отметил, что несмотря на богословскую значимость этой идеи, выдвинутой Йозефом Ратцингером, на практике она сталкивается с серьёзными трудностями. Проблема заключается прежде всего в отсутствии единого согласия среди евангелических Церквей: если Лютеранская церковь в Германии (VLKD) во многом разделяет такое понимание, то в целом для Евангелической Церкви в Германии (EKD) этот вопрос остаётся открытым.

Завершая интервью, Кох подчеркнул значение Никейского собора, 1700-летие которого недавно отмечалось, добавив, что путь к единству возможен лишь через общую веру. «Задача Никеи остаётся актуальной и сегодня», — сказал он.