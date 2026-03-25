Кардинал Фаррелл: почему современные семьи распадаются?

Префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни подчеркнул, что без личного опыта встречи с Богом супругам трудно сохранять верность и преодолевать жизненные испытания, пишет Vatican News.

Истинное супружеское призвание, как и любой другой путь в Церкви, может родиться только из глубокого личного контакта с Христом. Эту идею высказал кардинал Кевин Фаррелл в своем обращении к участникам саммита по катехуменату для супружеских пар, который проходил 16-18 марта в Большом катехуменате, штат Луизиана (США). По словам иерарха, именно отсутствие такого опыта часто становится причиной кризисов в современных семьях.

Вера — это не интеллектуальное знание, а ответ на любовь Бога.

Напоминая о словах Папы Льва XIV, глава ватиканского ведомства отметил, что вера должна перерасти в чувство тепла и нежности Иисуса. Как цитирует кардинала журналистка Джина Кристиан для ресурса OSV News, именно открытие нежного взгляда Христа поможет молодым людям позитивно смотреть в будущее и на человеческую любовь, которая черпает свою опору из любви Божьей.

Фаррелл отметил, что многие браки распадаются, потому что муж и жена никогда не испытывали утешительной и исцеляющей силы Христа. Без этой основы люди сомневаются в возможности вечного союза, что делает их отношения хрупкими перед лицом повседневных трудностей.

Церковь предлагает два ценных инструмента: общение и свидетельствование.

По мнению префекта, для успешной подготовки будущих супругов необходимо заново открыть для себя «мы» веры. Как отмечает кардинал Фаррелл, даже если христианская община кажется ослабленной, она должна оставаться местом взаимной поддержки для семей. Иерарх отводит особую роль свидетелям – счастливым супружеским парам, чья повседневная жизнь становится убедительной и «заразительной» проповедью Божьей любви.

Этот подход является частью широкой программы катехумената, предложенной святым Иоанном Павлом II в апостольском увещевании «Familiaris Consortio» 1981 года. Как сообщает OSV News, сегодня эти пастырские рекомендации становятся основой для создания среды, в которой молодые люди могут достойно подготовиться к семейной жизни, опираясь на твердые евангельские ценности.