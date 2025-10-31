Кардинал Амбонго Безунгу: трагедия в Конго — проявление кризиса человечества

Архиепископ Киншасы кардинал Фридолин Амбонго Безунгу выступил на миротворческой межрелигиозной встрече «Осмелиться на мир»: он дал развернутое пояснение словам Папы Льва XIV о «безоружном и обезоруживающем» мире на примере конфликта в ДРК.

«В Африке и в Демократической Республике Конго миротворческие инициативы умножаются, но часто они лишены содержания», — констатировал африканский кардинал, отметив, что сегодня само слово «мир» нередко подвергается злоупотреблениям и искажениям: «Часто оно используется в качестве лозунга, политического инструмента или прикрытия для экономических интересов. Для нас же, христиан, это слово имеет восхитительное семантическое наполнение. Мир – это священное имя Бога». Ссылаясь на слова Святейшего Отца, кардинал Безунгу пояснил: мир не может быть навязан силой, он не достигается «собраниями воюющих сторон перед телекамерами для подписания эфемерных соглашений»: «Мир созидается в безмолвии истины, во внимании, в диалоге и в духе ответственности по отношению к жертвам. Он безоружен потому, что отвергает логику господства. Он обезоруживает, потому что касается сердец и переворачивает логику ненависти».

Говоря о таком мире – безоружном и обезоруживающем – для ДРК, кардинал начал с истории конфликта: страна уже более 30 лет страдает от столкновений; в провинциях Итури, Северное Киву, Южное Киву, Танганика действуют более 120 вооруженных группировок. Столкновения происходят теперь во всех регионах страны, и они уже оставили после себя миллионы погибших, разрушенные селения, рассеянные семьи – «на фоне преступного молчания мира, продолжающего извлекать выгоду из систематического ограбления ресурсов этой страны».

«Это не только политический или экономический кризис – это, прежде всего, кризис человечества. Человек здесь давно утратил свою ценность; его достоинство и ценность как существа, созданного по образу и подобию Божьему, больше не признаются. Единственное, что ценится, – это полезные ископаемые и богатства, которые можно освоить. Люди никого не интересуют», – заявил архиепископ Киншасы.

При всей сложности ситуации, продолжил кардинал Безунгу, выход из нее не может произойти с помощью оружия, которое лишь усугубит конфликт, а обычные люди будут и далее платить высокую цену. С сожалением иерарх отметил, что в бюджетах государств все больше ресурсов предназначается на вооружения и все меньше – на солидарность. Но что сделает мир более безопасным? Мощные арсеналы или же справедливая политика по отношению к бедным? «Конголезский опыт показывает: гонка вооружений ведет к уничтожению общего блага».

Кардинал Амбонго Безунгу рассказал о «Пакте ради мира и добрососедства», разработанном совместно католическим епископатом и протестантскими пасторами Конго. Пакт основан на таких принципах, как восстановление общественных и духовных ценностей местных общин; разрешение конфликтов через диалог и обсуждение их глубинных причин; принятие различий для укрепления единства внутри страны и с соседними странами; обращение к политическим лидерам с призывом положить конец вооруженным конфликтам и эксплуатации природных ресурсов; продвижение международной поддержки справедливости, мира и экологической устойчивости.



Источник: русская служба Vatican News