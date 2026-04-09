Израиль отменил ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

Запрет на посещение святых мест в Старом городе Иерусалима, введенный из-за угрозы ракетных обстрелов, будет отменен с 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, передает ТАСС.

«В свете изменений указаний Службы тыла начиная с завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, святые места в городе Иерусалим будут открыты для посещения и молитв», — говорится в заявлении.

Среди главных святынь Иерусалима — Храм Гроба Господня, где в Великую субботу, 11 апреля, пройдёт одно из важных богослужений накануне Пасхи — чин схождения Благодатного огня. Ранее в свете действующих строгих военных ограничений власти Израиля и церковные иерархи объявили, что в этом году церемония пройдет в максимально урезанном формате, без присутствия паломников и прессы.



