«Призвание Иерусалима – исцелять мир». Кардинал Пиццабалла о миссии Церкви на Святой Земле

Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла обнародовал Послание Иерусалимской епархии, в котором рассуждает об особом призвании Церкви на Святой Земле.

Иерарх обращается к пастве, проживающей в Израиле, Газе и Палестине, Иордании и на Кипре. Он начинает с оценки событий 7 октября 2023 года: они «закрыли одну эпоху и открыли другую». Речь идет не о «локальном конфликте, а о симптоме смены парадигмы на глобальном уровне». Этот конфликт имеет последствия и для католической общины, поэтому послание в первую очередь носит пастырский характер, хотя и включает в себя анализ политической реальности. В частности, Пиццабалла подчеркивает: «Мы наблюдаем возвращение к силе как определяющему инструменту для разрешения любых споров». Война стала предметом идолопоклонства, а мировые державы, когда-то выступавшие в качестве гарантов международного порядка, сделали выбор не в пользу справедливости, а в пользу собственных стратегических и экономических интересов, констатирует Патриарх. Война ведется также с помощью слов и образов: «Становится все труднее отличить хронику от пропаганды». Кроме того, война поставила человечество перед лицом нового вызова — использования ИИ в военных операциях. «Сколько людей погибли в этих последних войнах по решению алгоритма?» — задается вопросом Патриарх Пиццабалла.

Предстоятель католиков латинского обряда перечисляет последствия этой новой парадигмы для верующих: отравление отношений между людьми ненавистью и недоверием, поскольку ощущение собственных страданий становится абсолютом, другие же «обесчеловечиваются», оставаясь лишь врагами, по отношению к которым допустимо все что угодно. Вместе с тем «в пустоте, оставленной политикой и правом, базовые ассоциации и группы никогда не прекращали свою деятельность», продолжая «с упорством признавать в другом человека» даже в условиях «создания анклавов и идентификационных пузырей», усугубленных алгоритмами соцсетей.

Как быть христианам в этой ситуации? Кардинал Пиццабалла даёт ответ, опираясь на Божественное Откровение.

«История человечества начинается в Эдемском саду и завершается в ином, зеркальном пространстве: в городе, в новом Иерусалиме, нисходящем с небес, от Бога. Первый город, упомянутый в Библии, — это город-убежище, построенный Каином, человеческая попытка воспроизвести сосуществование там, где отношения разорваны». Между двумя этими реалиями – городом, воздвигнутым из страха, и городом, нисходящим с небес из любви, разворачивается целая история спасения, поясняет далее Патриарх Иерусалимский и предлагает описание земного Иерусалима, отталкиваясь от характеристик Иерусалима небесного.

«Иерусалим – это не только вопрос политических границ и технических соглашений, — подчеркивает Пиццабалла, возвращаясь к земным реалиям. — Его главная отличительная черта в том, что это место Божественного откровения, дом молитвы для всех народов». Храмом этого города является пасхальный Агнец: «Бог не обитает в отдельном здании с эксклюзивными границами, Он живет в человеческих отношениях». «Одержимость» обладанием пространствами и собственностью стало одним из главных критериев в отношениях между религиозными общинами в Иерусалиме, порождая разобщенность и агрессию. Но пространства и границы нужно защищать не для подавления свободы каждого, а ради сохранности. «Необходимо мужество, — пишет Пиццабалла, — для строительства новых моделей взаимоотношений, в которых общая вера в Бога станет возможностью для встречи, а не исключительностью».

Самым мощным лекарством от насилия является «мужество прощать», и именно это может стать подлинным свидетельством, которое христианская община способна предложить всему миру. Таким образом, «призвание Иерусалима – исцелять мир от его ран», подытоживает Патриарх, быть «конкретным проявлением нового Иерусалима». Эту миссию католики могут реализовать, отдавая приоритет литургии и молитве, семьям как пространствам веры и примирения, школам, обучающим прочитывать историю глазами, свободными от злопамятности.

«Давайте будем нести в сердце мечту Бога о Его городе и сделаем так, чтобы эта мечта шаг за шагом становилась нашей жизнью», — призывает свою паству Патриарх Пиццабалла.



Источник: русская служба Vatican News