Институт Св. Фомы приглашает на цикл открытых лекций

Институт Святого Фомы в Москве приглашает всех, кто стремится к глубокому и вдумчивому разговору о человеке, вере, истине и свободе мысли, на цикл открытых лекций по философии «Диалоги о смысле», сообщает сайт института.

Лекции проводит доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии Российского университета дружбы народов Людмила Эдуардовна Крыштоп — известный исследователь философии религии и автор многочисленных научных трудов.

Занятия проходят очно, в институте, и дистанционно один раз в месяц, в 18:00 (МСК).

Первая встреча — 15 октября, её тема: «Философия и теология. Вражда или сотрудничество?»

Цикл «Диалоги о смысле» посвящён вечным вопросам философии и тому, как они звучат в современном мире. Речь пойдёт о взаимодействии философии и теологии, о трансформации представлений об истине, о природе добра и ответственности, о поиске предназначения человека. Лекции объединяет стремление рассматривать философию не как отвлечённую теорию, а как живой способ понимания жизни. Здесь философские идеи становятся поводом к размышлению о том, что делает человеческое существование осмысленным, где проходит граница между знанием и верой, как рождается моральный выбор и почему вопрос о смысле остаётся главным.

Цикл адресован всем, кто интересуется философией как искусством думать и задавать вопросы, кому важно понимать, а не соглашаться с готовыми ответами, иметь пространство, где можно остановиться и задуматься.

Каждая лекция — это приглашение к разговору, в котором философия возвращается к своей главной цели: помогать человеку понимать себя и мир.

Зачем нам философия сегодня? Приходите и узнайте!

Вход свободный.



Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно, написав на почту: foma@jesuit.ru