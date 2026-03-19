Информационное сообщение о заседании Пленарного собрания Конференции католических епископов России в Иркутске (17-18 марта 2026 г.)

С 17 по 18 марта 2026 года в курии Епархии Св. Иосифа в Иркутске собралась Конференция католических епископов России в составе: вл. Кирилл Климович, правящий епископ Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; вл. Иосиф Верт SJ, правящий епископ Преображенской Епархии в Новосибирске; вл. Клеменс Пиккель, правящий епископ Епархии св. Климента в Саратове; вл. Николай Дубинин OFM Conv, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; вл. Штефан Липке SJ, вспомогательный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске, секретарь ККЕР. В заседании также принял участие Архиепископ Джованни Д’Аниелло, Апостольский нунций в Российской Федерации, вместе с советником нунциатуры монс. Миславом Ходжичем. По уважительной причине отсутствовал вл. Павел Пецци FSCB, архиепископ-митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель.

Епископы участвовали в торжественной Мессе, посвященной престольному празднику Епархии Святого Иосифа, и в Мессе по случаю первой годовщины смерти о. Владимира Сека SVD, который многие годы был генеральным викарием этой епархии. Заседание также совпало с 25-й годовщиной смерти монс. Хартмута Кании, внесшего огромный вклад в создание и развитие “Каритас” в России.

ККЕР подвела итоги юбилейного 2025 года: паломничества по местным юбилейным храмам, духовное укрепление благодаря реколлекциям и встречам, обновленное стремление служить нуждающимся, углубленный опыт церковной жизни благодаря таким событиям, как рукоположения в епископы, пресвитеры и диаконы и годовщины освящения храмов (в частности, Кафедрального собора в Иркутске), и в особенности пасхальный опыт кончины Папы Франциска и избрания Папы Льва XIV, с которым многие из наших католиков уже имели возможность встретиться лично.

Епископы обсудили дальнейшее обновление церковной жизни: молитвы о духовных призваниях (в частности, 40 дней непрерывной молитвы, продолжающейся до 29 марта); подготовку к священству и постоянному диаконату, а также к служению в качестве чтецов, аколитов и катехизаторов; обновление материалов молитвенника и песенника, которые публикуются поэтапно на сайте www.cantatedomino.ru и в приложении «Католический Молитвенник».

Епископы отметили, что в некоторых местах (Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва и др.) произошли важные экуменические встречи; они выразили свою благодарность Апостольскому нунцию за его неустанное стремление углублять экуменические отношения и межрелигиозный диалог, и надежду, что эти инициативы станут нашим совместным вкладом во всеобщий мир и в единство народов России.

Продолжается целенаправленная подготовка ко Всероссийскому дню молодежи (Челябинск, 13-16 августа 2026 г.) и ко Всемирному дню молодежи (Сеул, 3-8 августа 2027 г.), а также ко Всероссийскому дню семей (Санкт-Петербург, осень 2026 г.).

ККЕР приняла решение создать подкомиссию по пастырству престарелых людей в рамках пастырства семей, а также обсудила способы заботы о престарелых священниках и монашествующих и формы заботы о полноценном участии верных с особенностями здоровья в таинствах и церковной жизни в целом.

Отвечая на призыв Святого Престола, епископы готовятся к проведению в первой половине 2027 года епархиальных собраний, посвященных пересмотру синодального взаимодействия на уровне приходов и епархий.

Конференция приняла решение опубликовать письмо, в котором подчеркивается важность воскресных дней и других заповеданных праздников в жизни Церкви и каждого христианина.

Заседание завершилось проведением выборов. Сроком на три года избраны на следующие должности: председателя ККЕР — Епископ Клеменс Пиккель; вице-председателя ККЕР — Епископ Кирилл Климович; секретаря ККЕР — Епископ Штефан Липке SJ.

Следующее заседание Пленарного собрания ККЕР пройдет 20-23 октября 2026 г. во Владимире. В рамках заседания, в частности, состоится встреча с руководством CORSUM (Конференции высших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни) и совместное обсуждение взаимодействия между священниками, приходами и монашескими общинами.



Иркутск, 18 марта 2026 года

Епископ Клеменс Пиккель

Председатель

Епископ Штефан Липке SJ

Секретарь

Источник: официальный сайт ККЕР