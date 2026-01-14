III Международный Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская Звезда» завершился

9 января 2026 года в Новосибирске состоялось торжественное закрытие программы Третьего Международного Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда».

Финальным аккордом фестиваля стал концерт «Хрустальный Щелкунчик: стеклянная арфа и орган», прошедший в минувшую пятницу в Кафедральном соборе Преображения Господня. Уникальный дуэт стеклянной арфы и величественного органа подарил слушателям неповторимые эмоции и редкую возможность услышать «ангельский орган» вживую. В программе концерта прозвучали бессмертные произведения Баха, Моцарта, Шуберта и Чайковского.

Две недели — с 25 декабря по 9 января — Рождественский фестиваль дарил жителям и гостям столицы Сибири органные концерты с разнообразными Рождественскими программами. Сольные огранные выступления показали многогранную палитру праздничного звучания нового духового органа «Diego Cera». Не менее прекрасны были и дуэты с органом: скрипка, оркестровые колокольчики, флейта, виолончель, и, конечно же, человеческий голос.

Все одиннадцать фестивальных концертов пользовались большой популярностью у слушателей и собирали аншлаги. Гостями нынешнего фестиваля стали музыканты из Чили, Белоруссии, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Организаторы этого уникального международного события очень надеются, что время, проведённое слушателями на Рождественских концертах, было наполнено светом, теплом и особенной радостью, которые приносит в мир Божественный Младенец.



Лина Городецкая,

Руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»

(Фото — свящ. Янез Север SJ)