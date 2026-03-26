Иерусалим: богослужения Великой субботы в храме Гроба Господня состоятся, несмотря на военные ограничения

Церемония благодатного огня в храме Гроба Господня состоится в Великую субботу, 11 апреля, даже в случае сохранения жестких ограничений безопасности в Старом городе, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и источники в Иерусалимском Патриархате.

Представители Церкви заявили, что Патриарх Феофил III готов провести богослужение при любых условиях. Если доступ для паломников останется закрытым, церемония пройдет в ограниченном формате – с участием только духовенства, как это уже происходило во время пандемии COVID-19.

Старый город Иерусалима остается закрытым для туристов и верующих на фоне обострения обстановки. Ограничения введены из-за угроз безопасности и ракетных обстрелов: доступ закрыт не только к христианским святыням, но и к мечети Аль-Акса и Стене плача. На улицах практически нет людей, не работают магазины и туристическая инфраструктура.

Несмотря на это, богослужения в храме Гроба Господня продолжаются. Как уточнили в патриархате, службы проходят ежедневно в соответствии с давними традициями, однако без присутствия паломников.

Как сообщают мировые СМИ, в ходе иранских обстрелов за последнее время на Старый город несколько раз падали обломки ракет. Один из них, весом около 200 кг, упал неделю назад в районе храма Гроба Господня, еще один рухнул на улицу в нескольких сотнях метров от мечети Аль-Акса у стены Еврейского квартала. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в разговоре с Патриархом Феофилом заявил о целенаправленных ударах по районам, имеющим особое значение для верующих трех религий, подчеркнув, что подобные атаки вызывают серьезную тревогу у международного сообщества.

Несмотря на это в религиозных кругах звучат призывы к пересмотру действующих ограничений. В частности, иерарх Иерусалимской Церкви архиепископ Севастийский Феодосий в социальных сетях выступил за открытие храма для верующих, отметив, что даже в условиях угрозы безопасность не должна полностью лишать людей доступа к святыням, особенно в период Великого поста. Он предположил, что в нынешний период повышенной напряженности можно найти баланс между требованиями безопасности и духовными потребностями верующих.