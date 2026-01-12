Guardian: в Британии в 2025 году продали рекордное количество Библий

Около 6,3 млн Библий было продано в Великобритании в 2025 году, что стало самым высоким значением за все время ведения подобной статистики. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на издательство SPCK Group.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом продажи выросли на 134%.

Кроме того, на 50% по сравнению с 2018 годом выросло число посещающих церковь.

Издание указало, что прирост зарегистрирован прежде всего благодаря молодым прихожанам. Если в 2018 году только 4% жителей Англии и Уэльса в возрасте от 18 до 24 лет ежемесячно посещали церковь, то в 2024 году их число увеличилось до 16%.



Исполнительный директор SPCK Group Сэм Ричардсон высказал мнение, что молодежь стала воспринимать христианство как «контркультурную силу». «Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения, — подчеркнул он. — Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство». по мнению Ричардсона, молодежь заинтересовалась религией на фоне «мировых политических и социальных изменений и развития искусственного интеллекта».



Источник: ТАСС