Глава МИД Венгрии посетил Мессу в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетил Мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Особое начало: на утренней латиноязычной мессе отца Даниила молились о мире в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где располагается католическая община Москвы», — написал Сийярто во вторник в соцсети Facebook (запрещена в России), опубликовав фотографии.

После Св. Мессы в соборе на Малой Грузинской получил в подарок от прихода таманское вино сорта красностоп и подарил от себя в ответ несколько бутылок венгерского вина, рассказал РИА Новости викарий прихода о. Даниил Радько.

«После мессы мы приветствовали господина министра и господина посла Венгрии в ризнице, он преподнес подарки, мы тоже подарили подарок от нашего собора и пожелали успехов его работе. Господин министр подарил нам несколько бутылок вина из древнего бенедиктинского аббатства с тысячелетней историей. Это католическое аббатство, которое находится в Венгрии. Мы подарили тоже вино. Дело в том, что господин министр нас уже второй раз посещает – где-то год назад он тоже у нас был и тоже тогда подарил вино. И нам хотелось тоже совершить ответный подарок российским вином, порадовать нашего гостя. Регион Тамань, сорт винограда красностоп – автохтонный», – сказал о. Даниил.



Фото: Szijjártó Péter/ Facebook (входит в корпорацию Meta, запрещена в России)