Глава католического епископата США опечален словами Трампа о Папе Римском

Архиепископ Пол Кокли, председатель Конференции католических епископов США (USCCB), выразил разочарование критикой Льва XIV со стороны Дональда Трампа. Он отметил, что подобные публичные нападки хозяина Белого дома недопустимы по отношению к Святейшему Отцу.

«Меня огорчает, что президент США решил написать такие уничижительные слова о Святейшем Отце. Папа Лев не является его противником, Папа не политик. Он — наместник Христа, говорящий от имени евангельской истины и заботящийся о душах людей», — подчеркнул архиепископ Кокли, которого цитирует Vatican News.

Аналогичную позицию занял и Епископат Италии (CEI), выразивший полную поддержку понтифику и разочарование заявлениями американского лидера. В заявлении отмечается, что Папа не является политическим оппонентом, а преемником святого Петра, призванным служить Евангелию, истине и миру. В эпоху глобальных конфликтов голос Папы остается призывом к уважению человеческого достоинства, диалогу и ответственности, – говорится в заявлении итальянских епископов.