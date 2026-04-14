Глава католического епископата США опечален словами Трампа о Папе Римском

Апрель 14, 2026

Архиепископ , председатель Конференции католических епископов (), выразил разочарование критикой Льва XIV со стороны Дональда Трампа. Он отметил, что подобные публичные нападки хозяина Белого дома недопустимы по отношению к Святейшему Отцу.

«Меня огорчает, что решил написать такие уничижительные слова о Святейшем Отце. Папа Лев не является его противником, Папа не политик. Он — наместник Христа, говорящий от имени евангельской истины и заботящийся о душах людей», — подчеркнул архиепископ Кокли, которого цитирует Vatican News.

Аналогичную позицию занял и Епископат Италии (), выразивший полную поддержку понтифику и разочарование заявлениями американского лидера. В заявлении отмечается, что Папа не является политическим оппонентом, а преемником святого Петра, призванным служить Евангелию, истине и миру. В эпоху глобальных конфликтов голос Папы остается призывом к уважению человеческого достоинства, диалогу и ответственности, – говорится в заявлении итальянских епископов.

