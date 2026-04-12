Францисканцы в Южном Судане: свет Воскресшего и испытания войны

В Южном Судане вновь вспыхнуло насилие, в том числе против мирных жителей. Священник Федерико Гандольфи, итальянский миссионер из Ордена меньших братьев, рассказал ватиканским СМИ о тревогах местного населения, посреди которых сияет свет воскресшего Христа.

Воскресший пребывает в жизни людей, и несмотря ни на что они улыбчивы и доброжелательны, а взаимная помощь становится примером стойкости и веры, рассказал отец Гандольфи, уже 11 лет несущий служение в Южном Судане. Совсем недавно, несколько месяцев назад, францисканцы основали новую миссию среди народности баланда в Восточной Экватории. Это небольшая и миролюбивая этническая группа живет охотой и возделыванием земли. Здесь нет деревень, а хижины рассеяны по обширной лесной зоне. Перед Пасхальным триденствием отец Федерико приехал сюда из Джубы, чтобы отметить Пасху со своими новыми прихожанами, однако армия перекрыла все дороги к церкви – расположенной на расстоянии 8 км от миссии — и богослужения были отменены, а миссионер и местные жители изолированы. По словам священника, Пасха собирает самое большое количество людей в году: для местных католиков это «память о том, что Бог сделал для всех нас». Все население миссии считает себя католиками, однако, по словам миссионера, здесь очень заметно влияние традиционных верований, особенно в погребальных обрядах. Пасхальное триденствие пока еще не очень хорошо знакомо этому племени, постоянно живущему в изоляции. Во что же верит «малое стадо» отца Гандольфи? «Бог существует, Он жив, Он Бог истинный. Не идеология, не плод изучения, не философское измышление: это Бог, участвующий в их жизни. Поистине эта простая вера людей прекрасна. Они часто приходят на Мессу, хотя в сезон дождей, который начался немного раньше обычного, им не всегда удается прийти». Помимо литургии, францисканцы оказывают разностороннюю помощь, в первую очередь по восстановлению и ремонту жилищ, разрушенных ливнями.

Отец Ф. Гандольфи в Восточной Экватории

Над Южным Суданом, одной из самых нестабильных и бедных стран мира, рассказывает итальянский миссионер, нависла тень новой гражданской войны. За последние дни жертвой боевых действий стали десятки мирных жителей в Экватории. Верующие из племени баланда боятся ходить в церковь еще и из страха лишиться жизни: на главной дороге уже погибли восемь мирных жителей.

Приходится считаться и с блокировкой фондов от ООН и неправительственных организаций, которые раньше всегда действовали в Южном Судане. «Урезание фондов внешней политикой мировых держав, — пояснил Гандольфи, — отражается как раз на бедных. Это им приходится всегда терпеть последствия решений других стран, достаточно отметить, что доступ к медицинским препаратам практически невозможен, да и продукты на рынке стоят на 40 процентов больше, а это огромная цифра для населения».

Перед лицом всех этих испытаний надежда не угасает, потому что «Воскресший пребывает в жизни людей, и они несмотря ни на что искренне улыбаются, проявляют любовь, помогают друг другу», — сказал в заключение францисканский миссионер.



Источник: русская служба Vatican News