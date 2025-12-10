Епископы ЕС выступили против решения Европейского суда

Президиум Комиссии епископатов Евросоюза (СОМЕСЕ) выступила с заявлением о недавнем решении Европейского суда по делу Мазовецкого воеводства: суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС.

Основываясь на доводах антропологического характера, укоренившихся в Католической Церкви и опирающихся на естественный закон и понимание брака как союза между мужчиной и женщиной, епископы Старого континента выражают обеспокоенность в связи с возможными последствиями вынесенного 25 ноября судебного решения. Такие его аспекты, как семейное право, находятся в компетенции отдельных стран. Иерархи подчеркивают, что суд осуществил «ненадлежащее вмешательство» в национальную правовую систему. Таким образом Евросоюз вышел за рамки сферы своих полномочий, установленных в Хартии основных прав ЕС. Она, в частности, гласит, что «право вступать в брак и право создавать семью обеспечены в соответствии с национальными законами, которые и регулируют их осуществление». В правовых документах различных государств Евросоюза брак определяется как союз между мужчиной и женщиной, и в некоторых случаях это закреплено в конституции.

В своем решении по Польше Европейский суд заявляет, что он не ущемляет институт брака в стране происхождения партнеров, и нормы, касающиеся брака, относятся к полномочиям отдельных государств: «Эти государства-члены, таким образом, свободны предусматривать или не предусматривать в своем национальном праве брак между людьми одного пола»; вместе с тем Евросоюз фактически ограничивает это право, обосновывая это свободой передвижения и пребывания граждан на территории Евросоюза.

Решение по Мазовецкому воеводству, пишут далее иерархи Европейского союза, ограничивает национальную самобытность отдельных стран, для которых важным аспектом такой самобытности является определение брака. По мнению епископов, вмешательство в правовые системы стран-членов может привести к таким последствиям, как давление на них в сфере законов о браке и семье. Они также опасаются, что это откроет путь к подобным решениям по суррогатному материнству.

Свое заявление европейские епископы завершают констатацией: «Не удивляет, что в странах-членах подобного рода решения дают повод к антиевропейским настроениям, которыми в этом смысле становится проще манипулировать».



Источник: русская служба Vatican News