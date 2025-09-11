Экуменическая неделя, посвященная 100-летию Всеобщей христианской конференции «Жизнь и деятельность» прошла в Стокгольме

Экуменическая неделя, приуроченная к столетнему юбилею Всеобщей христианской конференции «Жизнь и деятельность» прошла 18–24 августа в Стокгольме. В рамках мероприятия, организованного Христианским советом Швеции, состоялись совместные молитвы и службы, фестивали, круглые столы, концерты, богословские семинары и другие события, объединенные темой «Время мира Божия», сообщает «Благовест-инфо».

Первая Всеобщая христианская конференция «Жизнь и деятельность» прошла в Стокгольме в 1925 году по инициативе архиепископа Уппсалы Натана Сёдерблума (1866–1931) – лютеранского богослова и экумениста, лауреата Нобелевской премии мира. Конференция впервые собрала вместе представителей протестантских и православной Церквей и стала основной вехой на пути к созданию Всемирного Совета Церквей в 1948 году.

О важности этого события говорили многие выступавшие на экуменической службе в пятидесятнической Филадельфийской церкви 22 августа, в том числе генеральный секретарь ВСЦ доктор Джерри Пиллей и Патриарх Константинопольский Варфоломей. «Ровно 100 лет назад архиепископ Сёдерблум организовал и собрал беспрецедентный экуменический конгресс, пригласив протестантов и православных молиться и трудиться вместе, предвкушая будущее Царство Божие на земле, – заявил Патриарх Варфоломей. – В этом году мы вспоминаем и другую веху – Первый Вселенский собор в Никее, объединивший христиан в вере во Христа, Сына Божия».

В других богослужениях и обсуждениях Экуменической недели также приняли участие модератор ЦК ВСЦ Генрих Бедфорд-Стром, примас Церкви Англии архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, сиро-яковитский Патриарх Антиохии и всего Востока Игнатий Ефрем II Керим. Католическую Церковь представляли шведский кардинал Андерс Арборелиус и секретарь Дикастерии по содействию христианскому единству архиепископ Флавио Паче.

Послание участникам направил Папа Лев XIV. «Хотя Католическая Церковь не присутствовала на первой конференции в 1925 году, я хочу заявить, со смирением и радостью: сегодня мы стоим вместе с вами, как ученики Христовы, и признаем – то, что нас объединяет, гораздо больше того, что разделяет», – написал Папа.

Завершением Экуменической недели стала служба в кафедральном соборе Уппсалы, которую совершили примас Швеции архиепископ Мартин Модеус, настоятельница собора пастор Матильда Хельги архиепископ Стивен Коттрелл. На этом богослужении в воспоминание 1700-летия Первого Вселенского собора Патриарх Варфоломей зачитал Никейский «Символ веры» на греческом языке. Как отмечает сайт ВСЦ, это стало созвучием заключительной службе конференции 1925 года, где «Символ веры» прочитал Патриарх Александрийский Фотий I.