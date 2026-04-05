Пасхальное поздравление Патриарха Кирилла главам инославных Церквей

Пасхальные поздравления направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл главам инославных Церквей, празднующих Светлое Христово Воскресение 5 апреля 2026 года. В частности, в числе адресатов посланий – Папа Римский Лев XIV; Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; Католикос Киликийский Арам I; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III; Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

В поздравлении говорится:



Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Святой Пacxи и обращаю к Вам слова древнего церковного приветствия:

ХРИСТОС BOCKPECE!

Восстание из гроба Спасителя мира – торжество жизни над смертью, света над тьмою, благодати и праведности над грехом и беззаконием. В сей нареченный и святый день мы воздаем сугубую хвалу Богу, в Троице славимому, за дарованную нам нетленную и блаженную вечность, ибо, по слову апостола Павла, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор 15, 22).

Желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и обильной помощи Господа Иисуса в Вашем дальнейшем высоком служении.

С любовью о Воскресшем Христе,



+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Служба коммуникации ОВЦС