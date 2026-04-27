Христиане призваны к единству: Лев XIV принял нового архиепископа Кентерберийского (+ ФОТО)

27 апреля Папа Лев XIV принял нового архиепископа Кентерберийского и предстоятеля Англиканского сообщества Сару Маллалли на частной аудиенции в Ватикане. В своём обращении к гостье Святейший Отец затронул темы мира, единства и общего христианского свидетельства. Передает русская служба Vatican News.

Папа напомнил о многолетней традиции диалога между Римом и Кентербери, восходящей к исторической встрече святого Павла VI и архиепископа Майкла Рэмси, и отметил, что этот путь продолжается и сегодня.

Напоминая о словах воскресшего Христа «Мир вам» (ср. Ин 20,19), которые звучат в пасхальное время по всей Церкви, Святейший Отец подчеркнул, что речь идет не только о принятии дара мира, но и о призвании становиться его носителями. Мир Христа — «безоружный», поскольку Сам Спаситель отвечал на насилие кротостью и призывал к тому же своих учеников. В современном мире, переживающем страдания и конфликты, это свидетельство приобретает особую значимость.

Особое внимание Папа уделил проблеме разделения между христианами. По его словам, эти разделения ослабляют свидетельство Церкви о Евангелии. Подчёркивая необходимость постоянной молитвы и усилий ради преодоления препятствий на пути к единству, Епископ Рима отметил, что это призвание отражено и в его девизе «In Illo uno unum» («В едином Христе мы едины»), заимствованном из толкования святого Августина на 127-й Псалом.

Размышляя об экуменическом диалоге, Папа признал как достигнутый за десятилетия прогресс, так и появление новых трудностей. Однако эти испытания не должны лишать христиан стремления использовать каждую возможность для совместного возвещения Христа миру. «Было бы соблазном, если бы из-за разделений мы не исполнили наше общее призвание возвещать Христа», — напомнил Святейший Отец.

В завершение Епископ Рима выразил надежду, что Святой Дух будет направлять этот совместный путь, и пожелал новому архиепископу Кентерберийскому плодотворного служения, преподнеся благословение ей и её семье.

В ходе визита предстоятеля Церкви Англии в Рим запланированы также встречи с представителями Департамента по содействию христианскому единству, посещение Музеев Ватикана, базилики Святого Иоанна на Латеранском холме и базилики Санта-Мария-Маджоре.