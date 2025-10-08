Духовным главой Церкви Англии впервые стала женщина

Сара Маллалли избрана 106-м архиепископом Кентерберийским, примасом Церкви Англии, и первой женщиной, занявшей этот пост, передает «Седмица.ру» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Маллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби», – объявили на Даунинг-стрит.

Стармер поздравил Маллалли с назначением, подчеркнув, что Церковь Англии играет важную роль в жизни Великобритании. Он отметил, что церковные здания, соборы, учебные заведения и благотворительные учреждения являются неотъемлемой частью их сообществ.

Премьер-министр добавил, что Архиепископ Кентерберийский будет занимать важное место в жизни страны. Стармер пожелал успехов на новом посту и подчеркнул свое нетерпение начать совместную работу.

Епископ Сара, 106-й архиепископ Кентерберийский с момента прибытия святого Августина в Кент из Рима в 597 году, станет первой женщиной, занявшей этот пост.

Церемония ее интронизации состоится в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.

Сара Элизабет Маллалли c 1999 по 2004 год была главным медицинским работником Англии и директором Национальной службы здравоохранения по работе с пациентами в Англии. До своего рукоположения в 2001 году она занимала должность главного специалиста по сестринскому делу в правительстве Англии и стала самым молодым кандидатом, когда-либо назначенным на эту должность в возрасте 37 лет. Назвала сестринское дело «возможностью отражать любовь Божию». Ранее она также специализировалась на работе с онкологическим больными. С июля 2015 по 2018 год была епископом Кредитона, епископом-суффраганом (викарным епископом) в епархии Эксетера. В 2017 году избрана первой женщиной-епископом Лондона и 18 декабря утверждена в должности королевой Великобритании Елизаветой II. Имеет двоих детей; хобби — гончарное дело, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на открытые сетевые источники.

Королевская комиссия по выдвижению кандидатур на пост архиепископа Кентерберийского (CNC) выдвинула кандидатуру епископа Сары после процесса общественных консультаций и молитвенного обсуждения, начавшегося в феврале этого года. В состав CNC Кентербери вошли представители Церкви Англии, мирового англиканского сообщества и Кентерберийской епархии.

Архиепископ Кентерберийский, примас (самый старший епископ) Церкви Англии, совмещает в своем служении множество функций, включая служение епархиальным епископом Кентерберийской епархии, примасом и митрополитом всей Англии, а также primus inter pares – или первым среди равных – среди примасов всемирного Англиканского сообщества, объединяющего около 85 миллионов человек в 165 странах. В Палате лордов архиепископ Кентерберийский является одним из 26 епископов, входящих в состав духовных лордов.

Епископ Сара сказала: «Отвечая на призыв Христа к этому новому служению, я делаю это в том же духе служения Богу и другим, который мотивировал меня с тех пор, как я впервые пришла к вере в подростковом возрасте. На каждом этапе этого пути, в ходе моей карьеры медсестры и христианского служения, я училась внимательно прислушиваться к людям и к мягким подсказкам Бога, чтобы стремиться объединять людей, чтобы они обрели надежду и исцеление. Я хочу просто призвать Церковь продолжать укреплять веру в Евангелие, говорить о любви, которую мы находим в Иисусе Христе, и чтобы она формировала наши поступки. И я с нетерпением жду возможности поделиться этим путем веры с миллионами людей, служащих Богу и своим общинам в приходах по всей стране и по всему миру в англиканском сообществе. Я знаю, что это огромная ответственность, но я подхожу к ней с чувством мира и верой в то, что Бог будет вести меня, как Он всегда это делал».

Лорд Эванс, председатель Комиссии по выдвижению кандидатур Кентербери, отметил: «Для меня было большой привилегией возглавлять Комиссию по выдвижению кандидатур короны, поскольку она стремилась определить, кого Бог призывает возглавить Церковь Англии и Англиканское сообщество в качестве архиепископа Кентерберийского. Это различение началось с публичных консультаций, в ходе которых были услышаны голоса тысяч людей, выражавших свои надежды на эту номинацию, и продолжалось вплоть до заключительного заседания Комиссии. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе, особенно тех, кто нашел время, чтобы поделиться своими взглядами в ходе консультаций, и членов Комиссии, которые так усердно работали в течение нескольких месяцев при умелом содействии секретарей по назначениям и группы по назначениям и призваниям в Ламбетском дворце. Я буду молиться за епископа Сару, поскольку в ближайшие месяцы она готовится принять новое служение».

Епископ Энтони Погго, генеральный секретарь Англиканского сообщества, сказал: «Я приветствую и одобряю назначение епископа Сары на пост следующего архиепископа Кентерберийского и призываю церкви мирового Англиканского сообщества молиться за нее в период ее подготовки к принятию этого важного служения. Да дарует ей Бог мудрость и проницательность в ее стремлении прислушиваться к церквям-членам, поощрять взаимную поддержку и укреплять единство. Управление Англиканского сообщества всецело готово поддерживать ее служение в сотрудничестве с другими провинциями и инструментами Англиканского сообщества. Давайте помолимся о том, чтобы Бог излил Свой Дух на англиканскую общину, чтобы они смело делились преобразующей любовью Христа и надеждой Евангелия в современном мире».

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл сообщил: «Я рад, что епископ Сара Маллалли назначена 106-м архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на этом посту. Она – человек огромного мужества, мудрости, честности и опыта. В условиях многочисленных трудностей, с которыми сейчас сталкивается Церковь Англии, нам необходимо доброе, благочестивое и стабильное руководство, которое привнесет епископ Сара. Мне будет очень приятно служить вместе с ней, и я надеюсь, что вместе мы сможем продолжить работу, помогая Церкви Англии стать проще, скромнее и смелее в провозглашении благой вести об Иисусе Христе и в нашем служении стране».

Джонатан Бейкер, епископ Фулхэмский, сказал: «Во время своего служения епископом Лондона епископ Сара всегда проявляла величайшее уважение к различным богословским традициям, сосуществующим в Церкви Англии. В частности, в Лондоне она щедро поддерживала моё служение и способствовала процветанию традиционных католических приходов и духовенства по всей епархии. Теперь, когда она призвана стать следующим архиепископом Кентерберийским, я заверяю её в моих молитвах. Да ниспошлёт Бог епископу Саре мудрость, мужество и радость в её новом служении».

Доктор Эмма Айнесон, епископ Кенсингтонский, сказала: «Епископ Сара — женщина, отличающаяся глубоким состраданием и мужеством. Для меня было радостью и привилегией работать вместе с ней в её роли епископа Лондона. Хотя нам здесь, в Лондонской епархии, будет её очень не хватать, мы рады, что она переедет всего лишь на другой берег реки. Я рада видеть, как она привнесёт своё мудрое и решительное руководство в Англиканскую церковь и всё англиканское сообщество, поскольку вместе мы стремимся укреплять Церковь Христа и делиться Его любовью с миром».

Элисон Коултер, председатель Совета архиепископа, сказала: «Я очень рада, что епископ Сара станет следующим архиепископом Кентерберийским. Епископ Сара — женщина исключительной честности и выдающегося лидерского опыта. Я с нетерпением жду начала работы с ней и молюсь за неё, когда она вступит в новую должность».

Таким образом, ситуация в Церкви Англии, сложившаяся с введением женского священства, а затем епископата, достигла своего логического финала с избранием женщины архиепископом Кентерберийским. Между тем, в Англиканском сообществе отнюдь не везде царят аналогичные модернистские настроения. Пока неизвестно, как отреагируют на избрании Сара Маллалли в других поместных епископальных церквях. Однако можно ожидать, что во многих из них новый архиепископ Кентерберийский не будет принят.