«Духовная весна». Патриарх Варфоломей о смысле Четыредесятницы

Предстоятель Константинопольской Православной Церкви Патриарх Варфоломей опубликовал послание к началу Великой Четыредесятницы, в котором размышляет о значении поста в православной традиции, подчёркивая, что этот период — не время лишений и страданий, а благословенный путь духовного обновления и личной свободы.

Патриарх напоминает: вступая в этот период, мы восходим на «арену духовной борьбы», когда верующие устремляют свой взор к Кресту Христову, ведущему к Пасхе и к открытию врат вечной жизни для всего человечества.

Это благословенное время даёт возможность осознать истину аскетизма во Христе и его неразрывную связь с евхаристической жизнью Церкви, которая во всех своих проявлениях озарена светом и радостью Воскресения.

По словам предстоятеля, в православной традиции аскетизм рассматривается не как личная прихоть или индивидуальное усилие, а как следование духовному правилу и опыту Церкви, тесно связанное с жизнью общины и всеми аспектами христианской жизни. Покаяние, молитва, смирение, прощение, пост и добрые дела переплетены, создавая целостную жизнь во Христе.

Во время этого периода Православная Церковь чтит память святых, проявивших себя в аскетической жизни, которые становятся спутниками и поддержкой для всех, кто идёт путём духовного совершенствования. В эти дни верующие чувствуют особую защиту Троицы, покровительство Пресвятой Богородицы и ходатайство святых и мучеников веры, отмечает Патриарх.

Вместе с тем Варфоломей обращает внимание на то, что в современном мире христианский аскетизм нередко воспринимается искажённо — как отрицание радости жизни или ограничение человеческой свободы и творчества. Подобное понимание он называет глубоко ошибочным. Напротив, освобождение от чрезмерной привязанности к вещам и от замкнутости на собственном «я» открывает пространство подлинной свободы и любви к ближнему.

Предстоятель напоминает, что в первые века христианства Великая Четыредесятница была прежде всего подготовкой к Крещению, совершаемому в пасхальную ночь. Со временем её стали воспринимать как период покаянного обновления, однако представление о ней как о «втором крещении» сохранилось в церковном сознании. Поэтому пост — это не время мрака, а духовная весна. В православной гимнографии его называют «весной поста», а в богословии — «периодом радости и света».



Источник: русская служба Vatican News