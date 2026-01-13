«Друзья общины святого Эгидия» провели в Москве рождественские благотворительные обеды

Три рождественских обеда одновременно провели в Москве «Друзья общины святого Эгидия» вместе с бездомными, пожилыми и нуждающимися людьми: в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Газетном переулке и в центре социальной помощи благотворительной организации «Друзья общины святого Эгидия».

Около 400 гостей – в трудной жизненной ситуации, почти 200 волонтеров, но это не большая благотворительная акция, а праздник друзей, которые сидят вместе за столами, общаются, едят оливье и лазанью, слушают песни и колядки, получают личные заботливо приготовленные для них подарки.

Это не разовая акция: волонтеры и их гости встречаются и общаются на протяжении всего года, на уличных раздачах еды, в центрах социальной и гуманитарной помощи.

«Рождественский обед — это будто ворота в наступающий год, – рассказывает волонтер Надежда Сергеева. – Мы еще не знаем, что нас ждет в нем, какой он будет, но в этот день нам тепло, светло и радостно. Именно здесь удается понять истинный смысл Рождества. Когда это не просто «еще один праздник в году», а ты чувствуешь приход Господа в мир: это Тот, кто пришел позаботиться о всех нас, обнять своим светом каждого, каждому подарить тепло и любовь. И в этот день мы, словно Его руки, расставляем и накрываем столы, готовим угощение и подарки для дорогих гостей. Это ведь день рождения! И здесь мы все равны, потому что любовь Бога, Его рождение – для всех».

Рождественские обеды «Друзья общины святого Эгидия» проводят в Москве с 2003 года.



Источник: «Благовест-инфо»

Фото — santegidiomoscow