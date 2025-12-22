День сосредоточения в Тальменке для приходов Алтайского края

По старой доброй традиции в одно из последних воскресений перед Рождеством Христовым прихожане из Тальменки, Барнаула и Новоалтайска собираются вместе на особый день сосредоточения, чтобы сообща молиться и слушать Слово Божие.

Вот и нынешний год не стал исключением, а изобилие снега и буран не стали непреодолимым препятствием, чтобы около пятидесяти верных смогли 21 декабря приехать в Тальменку, а ведь многим из них пришлось преодолеть расстояние в 30, 50 и даже 70 километров.

Самому младшему участнику этой встречи было всего 4 года, а самому старшему — около 80 лет. Но всё же большинство паломников — это молодые родители, а также подростки.

Все прибывшие помолились на Литургии четвертого воскресенья Адвента, которую возглавил вспомогательный епископ нашей Епархии владыка Штефан Липке в сослужении со священниками из Барнаула и Тальменки. В своём духовном размышлении Его Преосвященство напомнил собравшимся об опыте Авраама, которого Бог призвал покинуть свой город и свой привычный мир и стать «паломником надежды», отправившись в ту землю, которую Господь ему покажет.

Участники поделились и своим собственным опытом. Они рассказали друг другу, как Бог призвал каждого жить уже не своими привычками, а согласно воле Божьей, как они почувствовали (кто – много лет назад, кто – недавно), что не стоит просто сидеть дома или заниматься человеческими делами, а стоит служить Богу: соблюдать заповеди, любить ближнего, читать Слово Божие, ходить в церковь по воскресеньям. И здесь решительность подростков поразила даже взрослых, ободрив всех идти также вперед!

Конечно, нельзя было оставить гостей без гостеприимства, поэтому команда прихода Тальменки, состоящая из сестёр и верных (как профессиональных поваров, так и любителей) приготовила очень щедрый и вкусный обед, после которого ещё оставалось время для поклонения Святым Дарам, а также для исповеди – перед тем, как в наступающий серьезный мороз участники отправились уже обратно домой.

А приехавшего епископа Штефана ещё порадовал визит в село Зайцево, где настоятель о. Ян Бартик показал ему строящийся новый маленький храм.

Тихим и благостным событием стала, наконец, ранняя Св. Месса в понедельник утром, совершенная перед самим отъездом Отца епископа, на которую в темноту и крепкий мороз решились прийти не только отец Ян с сестрами-монахинями, но даже трое из самых стойких прихожан.