День памяти и скорби: 84-я годовщина депортации российских немцев

Каждый год 28 августа российские немцы вспоминают трагическую дату в своей истории — начало депортации немецкого народа во время Великой Отечественной войны. В тот день в 1941 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья, ее территория была поделена между Саратовской и Сталинградской областями, а сами российские немцы должны были в течение 24 часов подготовиться к отъезду – их отправляли в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше трех лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже получившие название «трудармия». Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках…

Сотни тысяч российских немцев были переселены в отдалённые регионы Советского Союза. Им пришлось пройти через голод, лишения и тяжёлый труд. Но, несмотря на испытания, наш народ сумел сохранить культуру, язык и традиции, передать их детям и внукам. Мы вспоминаем жертв этих трагических событий и отдаём дань уважения стойкости, силе духа и верности родной земле, которые на протяжении веков остаются частью истории нашей страны.

Вчера в Новосибирске, в день 84-й годовщиной выхода печальноизвестного указа, в Кафедральном соборе Преображения Господня священник Александр Деппершмидт провёл особую службу, молитвенно вспоминая как о своей собственной семье, так и о семьях многих, изгнанных из родных мест, о страшных жертвах XX века, обо всех невинно пострадавших, убитых и замученных. В поминальной молитве приняли участие члены Новосибирского немецкого общества, дети и внуки депортированных, а также Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт.

Сразу после молебна началось выступление фольклорного ансамбля «Begeisterung». В исполнении артистов прозвучали песнопения российских немцев и хоралы И.С. Баха. Также в исполнении Вокальной группы ВИА «Gute laune» прозвучали «Ave Maria» и «Stabat Mater».

В завершение скорбного мероприятия во дворике кафедрального собора состоялось возложение цветов к памятной плите, посвященной жертвам тоталитаризма – она находится непосредственно пред скульптурой, исполненной в жанре литовского традиционного образа Rūpintojėlis («Христос удручённый»).

По традиции в этот же день были возложены цветы к символическому знаку «В память о самоотверженном труде российских немцев на благо России» на территории Российско-Немецкого Дома. Звуки колокола стали напоминанием о прошлом и данью уважения тем, кто пережил трагедию переселения и внёс неоценимый вклад в развитие страны.

Мы чтим память тех, кто ушел, и выражаем уважение тем, кто, пройдя через тяжелые испытания, сохранил свою веру, человеческое достоинство и доброту.



Фото паблика «Российско-Немецкий Дом»: