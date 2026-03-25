Де Гаспери в Ватиканской библиотеке: между изоляцией и пророчеством

Ватиканская Апостольская Библиотека почтит память одного из своих выдающихся сотрудников – многолетнего премьер-министра послевоенной Италии и одного из инициаторов проекта европейской интеграции, Альчиде де Гаспери.

26 марта 2026 года в Ватикане состоится научная конференция под названием «Государственный деятель в изгнании между изоляцией и пророчеством». Форум будет посвящен периоду работы Де Гаспери в Апостольской библиотеке Ватикана во время фашистской диктатуры.

В период подъема тоталитаризма в Италии Де Гаспери был заключен в тюрьму, затем помещен под пристальное наблюдение полиции и лишен права участвовать в общественной жизни. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, в 1929 году он смог устроиться на работу в Папскую библиотеку, где проработал следующие двенадцать лет.

В Ватикане Де Гаспери познакомился со многими церковными интеллектуалами того времени и получил возможность глубоко изучить актуальные социально-политические проблемы. Именно тогда сформировались его основные взгляды и идеи, которые он реализовал в послевоенный период.

«Теперь мы лучше знаем Ватиканскую библиотеку того времени, которая была одним из важнейших интеллектуальных центров во всей Европе – центром, свободным от политических взглядов и более европейским, чем итальянским. И это, несомненно, сыграло на руку Де Гаспере», – отметил Антонио Манфреди, сотрудник Католического университета Святого Сердца в Милане и один из организаторов форума, в комментарии для Vatican News.

Конференция начнётся с приветственного слова государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, за которым последует выступление архивариуса и библиотекаря Святой Римской Церкви архиепископа Джованни Чезаре Пагоцци. Доклады участников будут посвящены деятельности Апостольской библиотеки Ватикана в межвоенный период, которая в то время стала убежищем для многих противников тоталитарных режимов, и влиянию этой среды на Альчиде де Гаспери. Учёные из различных папских и итальянских университетов поделятся результатами своих исследований.