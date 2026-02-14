«Crucem tuam: тайна Креста в литургии и искусстве Западной Церкви». Онлайн курс из 4-х лекций

На время предстоящего Великого поста историк-медиевист, доктор исторических Анастасия Паламарчук OPs и графический дизайнер, художница, иконописец Татьяна Валериус представляют вниманию свой новый курс — CRUCEM TUAM: ТАЙНА КРЕСТА В ЛИТУРГИИ И ИСКУССТВЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.

В четырех лекциях курса ведущие приглашают всех желающих заново открыть для себя тайну Креста Господня через литургию, предметы церковного убранства и церковную архитектуру.

«Мы вместе перечитаем главные тексты, определившие богословие Креста в разные эпохи. На основе уникального иллюстративного материала проследим, как менялось художественное восприятие главного символа спасения. Мы надеемся, что этот курс не только даст его участникам новые знания, но и сможет стать своеобразными великопостными реколлекциями», — сообщают авторы курса в предварительном анонсе.

Лекции будут выходить в записи с 20 февраля по 13 марта 2026 года: еженедельно по пятницам участникам будет присылаться запись очередной лекции для скачивания.

Внимание – бонус! Помимо основных лекций вас ждут небольшие дополнительные эпизоды.

Подробная информация и запись на курс по ссылке — https://crucemtuam.unisender.cc/