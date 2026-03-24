Без шествий, но с молитвой: решение Патриарха Иерусалимского

Латинский Патриарх Иерусалима объявил об отмене торжеств и процессий Страстной Недели в связи с войной и призвал верующих вместе молиться по чёткам Розария за мир в регионе, передает Vatican News.

Нынешний путь к Воскресению Христову для христиан Святой Земли омрачен суровой реальностью военных действий. Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла в своем обращении к верующим с сожалением отметил, что невозможность проведения традиционных богослужений в местах Страстей Христовых стала еще одной болезненной раной, нанесенной конфликтом.

По словам иерарха, ограничения и неопределенность ситуации вынуждают Церковь пересмотреть формат основных христианских праздников.

Наиболее значительным изменением стала отмена традиционного шествия в Вербное воскресенье, которое обычно проходит от Масличной горы до Иерусалима. Вместо этого будет совершена молитва за Старым Городом в еще не определенном месте. По словам Патриарха, Месса освящения мира также отложена на неопределенный срок до тех пор, пока ситуация не позволит провести ее безопасно, что уже получило официальное одобрение Дикастерии богослужений и дисциплины таинств.

Несмотря на трудности, церкви епархии остаются открытыми. Кардинал Пиццабалла призвал приходских священников и прихожан сделать все возможное, чтобы обеспечить участие верующих в пасхальных богослужениях безопасным способом. Он подчеркнул, что даже если община не может собраться так, как нам бы хотелось, мы не можем отказаться от молитвы.

В знак особого единства Патриарх призвал верующих присоединиться к совместной молитве в субботу, 28 марта 2026 года.

В этот день христианам предлагается помолиться по четкам Розария о даре мира и согласия, особенно за тех, кто страдает от войны. Специально для этого был подготовлен молитвенный формуляр, составленный отцом Франческо Паттоном, OFM.

Завершая свое обращение, иерарх напомнил, что пустой гроб Христа является символом победы жизни над ненавистью. Он выразил уверенность в том, что никакая тьма, даже тьма войны, не может иметь последнего слова, а надежда должна поддерживать шаги каждого верующего в эти трудные времена.