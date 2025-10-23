Белорусские паломники в Риме: литургия в соборе Святого Петра (+ ФОТО)

В соборе Святого Петра для паломников по случаю Юбилея 2025 года прошла Месса на белорусском языке. Литургию возглавил архиепископ Иосиф Станевский, сообщает Vatican News.

22 октября 2025 года около пятисот верующих из Беларуси, преимущественно из Минско-Могилёвской архиепархии, начали паломничество к сердцу Католической Церкви. Напомним, что как раз за день до этого завершилось Всеепархиальное юбилейное паломничество их собратьев из соседней России.

Перед началом торжественной литургии белорусские паломники прошли пешком от Замка Святого Ангела через площадь Святого Петра. Кульминацией этого путешествия стало прохождение через Святые врата – один из важнейших обрядов Юбилея, символизирующий переход от греха к благодати и начало новой жизни во Христе.

Торжественное богослужение началось в 15:00 у алтаря Кафедрального собора Ватиканской базилики. Его возглавил митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Иосиф Станевский. Ему сослужили около двадцати священников, сопровождавших паломнические группы из разных приходов, в том числе из Минска, Несвижа и Вилейки. Литургическое пение исполнил хор Вилейского прихода, верующие которого также участвовали в организации богослужения.

Вспомогательный епископ Минско-Могилёвской архиепархии Александр Яшевский произнёс проповедь к верующим. Он отметил, что присутствие белорусов у гробницы святого Петра – знак верности и единства со Вселенской Церковью. Иерарх напомнил о богатой истории христианского мученичества как в Риме, так и на белорусских землях, вспомнив святого Иосафата Кунцевича, мощи которого хранятся в Ватиканской базилике, и мучеников XX века. «Мы пришли из страны, которая также очень щедро полита кровью мучеников за веру», – подчеркнул он.

Епископ Яшевский обратил внимание на непростой период в белорусской истории, отметив, что именно в такие времена Церковь призвана быть «местом встречи, где человек не осуждается, а наполняется надеждой». Он призвал верующих стать строителями «духовного моста» между Востоком и Западом, несущего мир и Божию правду. «Беларусь призвана быть не только страной в географическом смысле, но и символом духовного моста, где правда встречается с состраданием», – сказал иерарх.

В своей проповеди епископ неоднократно ссылался на образ Камня Петрова, подчеркивая, что основой Церкви является вера, которая «не боится немощи, потому что знает, что именно в ней действует благодать Божия».

В конце Св. Мессы архиепископ Иосиф Станевский поблагодарил всех паломников за участие в этой особой молитве в самом сердце Католической Церкви.

Верующие из Беларуси, пройдя через Святые врата и приняв участие в торжественной Евхаристии, получили духовные силы для дальнейшего свидетельства о Христе на своей родине.

Юбилей 2025 года станет для белорусских католиков временем обновления веры и надежды, которые они понесут в свои приходы, семьи и общины.