«Мы все паломники на пути к Небесной Отчизне». Завершение Всероссийского юбилейного паломничества в Рим

Седьмой и завершающий день юбилейного паломничества в Рим начался с общей молитвы, предваряющей Святую Мессу в Базилике Святых Апостолов под предстоятельством Архиепископа Павла Пецци.

Напутствуя членов российской группы на предстоящий день и дорогу домой, владыка Павел сказал: «Давайте поблагодарим Господа за те дары, которыми Он нас одаривал в эти дни, чтобы впечатления этих дней стали поводом для духовного роста, и мы могли щедро делиться полученными нами дарами с теми, кто рядом, чтобы они через наше свидетельство веры нашли свой путь к Богу».

В своей проповеди Архиепископ напомнил, что паломник – это «тот, кто не просто находится в пути, он идет с полным доверием и надеждой на Господа. Он вверяет Богу всего себя без остатка».

Обращаясь к образу Авраама как примеру паломника, владыка отметил, что настоящий паломник в Небесную Отчизну, каковыми мы являемся, «не должен пускать корни на земле, а с легкостью идти туда, куда его призывает Господь. Он не должен собирать богатства на земле, чтобы с легкостью идти по земле, чтобы ничего нас не сдерживало в пути в Небесную Отчизну. Наша принадлежность Господу помогает нам делать выбор нашей судьбы и нашего пути».

«Сегодня мы завершаем наше паломничество, которое принесло каждому из нас немало даров, и если мы не хотим их растерять, мы должны помнить о двух важным моментах», – сказал епископ. – «Первый – осознать, что нас больше всего поразило в эти дни и почему. Второй – пребывать в том общении, которое мы ощутили в эти дни друг с другом и с Господом».

Далее владыка обратился ко встрече с Папой Львом XIV, состоявшейся в минувшую пятницу: «Многие из вас видели Папу впервые, но с первых минут этой встречи у меня и, думаю, что и у вас возникло ощущение, будто мы пребываем на семейной встрече. Нам нужно такое общение, именно в нем пребывает Христос Воскресший. И даже если мы не вместе, если нас разделяют границы и расстояние, духовно мы всегда рядом. Пусть это ощущение близости друг к другу остается с нами и сопровождает нас».

В заключительной части богослужения Архиепископ поблагодарил всех, чьими трудами было организовано это паломничество. Особую благодарность он выразил епископам и священникам, которые на всем паломническом пути окормляли его участников, а также свящ. Сергею Зуеву и Ольге Карповой. Владыка Штефан Липке, присоединяясь к словам благодарности, подарил Ольге крест святого Бенедикта.

По окончании Святой Мессы владыка Николай Дубинин кратко рассказал об истории базилики.

Сделав на память общую фотографию, паломники использовали оставшееся время для прощания с Вечным городом. А вскоре, прощаясь с новыми друзьями в аэропорту, обменивались контактами, чтобы встретиться вновь и пребывать в общении, как напутствовал их владыка Павел.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Полный фотоальбом паломничества: ВКонтакте

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве