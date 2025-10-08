Ассоциация экзорцистов: Хэллоуин — опасная забава

Международная ассоциация экзорцистов предупреждает, что Хэллоуин — это не безобидный праздник, а скорее контакт с оккультизмом и злом, особенно опасный для детей, передает Vatican News.

Международная ассоциация экзорцистов (AIE) выступила с предупреждением в специальном видеообращении в преддверии Хэллоуина. «Вы хотите, чтобы ваши дети страдали от кошмаров и ночных кошмаров? Вы хотите, чтобы они подвергались колдовству? Вы хотите, чтобы демоны влияли на их жизнь?» — спрашивают авторы обращения, обращая внимание на потенциальную опасность явления, которое многие воспринимают как коммерческое и безобидное развлечение.



Хэллоуин: от коммерческого праздника к оккультным корням

По данным Ассоциации экзорцистов, Хэллоуин «имеет темные корни», связанные с кельтским культом Самайна, магическими ритуалами, неоколдовством и даже сатанизмом.

«Сегодня Хэллоуин, — объясняют экзорцисты, — ассоциируется с символами ужаса, оккультизма и демонизма. Это праздник, лишённый веры, который рискует неосознанно способствовать распространению культуры смерти и страха».

Больше всего священников беспокоит влияние на несовершеннолетних. «Даже период, предшествующий Хэллоуину, — утверждается в видео, — используется для того, чтобы познакомить детей и молодёжь с оккультизмом, часто скрывающимся за культурными ассоциациями или сайтами, которые кажутся безобидными».

Во многих случаях, по словам экзорцистов, «Хэллоуин стал косвенным каналом посвящения в мир тьмы, сделав людей более уязвимыми для воздействия злых духов».



Призыв к родителям: бдительность, образование и христианская альтернатива

Видеообращение было переведено на итальянский, испанский, португальский, английский и корейский языки; также готовятся к выходу версии на немецком и французском языках. Призыв к родителям и сообществам ясен: быть бдительными, просвещать, предлагать альтернативы, основанные на христианской вере.

«Радуйтесь жизни, радуйтесь свету. Радуйтесь Богу, который любит вас», — завершается послание. Это приглашение заново открыть для себя Торжество Всех Святых как праздник света, жизни и единства.