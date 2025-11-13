Защита достоинства несовершеннолетних в эпоху ИИ

13 ноября Папа Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана участников конференции «Достоинство детей и подростков в эпоху искусственного интеллекта», призвав защитить человеческое достоинство там, где технологии стремительно меняют жизнь общества. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что искусственный интеллект всё активнее влияет на образование, развлечения и безопасность, затрагивая особенно уязвимую сферу – детство. Именно дети «особенно уязвимы для манипуляций с помощью алгоритмов ИИ, которые могут повлиять на их решения и предпочтения». Папа призвал родителей и педагогов быть внимательными к тому, как дети взаимодействуют с цифровыми устройствами, и для этого также нужны новые инструменты мониторинга и контроля.

«Правительства и международные организации отвечают за разработку и реализацию политики, защищающей достоинство детей в эпоху ИИ. Это включает в себя обновление существующих законов о защите данных, чтобы ответить на новые вызовы, связанные с появлением новых технологий, и продвижение этических стандартов для разработки и использования ИИ».

Однако одного лишь технического регулирования недостаточно, подчеркнул Епископ Рима: взрослые должны заново открыть своё призвание быть «ремесленниками воспитания» и хранить ему верность. Привитие цифровой ответственности требует ежедневного, терпеливого труда взрослых, которые сами нуждаются в постоянном образовании и поддержке со стороны образовательных сетей. Этические кодексы также важны, но решающим остаётся живой процесс воспитания – «ежедневная и постоянная просветительская работа взрослых», совместное осознание рисков, связанных с неограниченным и бесконтрольным доступом детей к ИИ. Только участвуя в этом процессе, дети смогут получить поддержку и научиться использовать цифровые технологии ответственно. Всё это служит защите человеческой оригинальности и отношений, основанных на уважении достоинства как первостепенной ценности, подчеркнул Папа.

«Только через воспитательный, этический и ответственный подход мы можем гарантировать, что ИИ будет не угрозой, а союзником в развитии и становлении несовершеннолетних».

Лев XIV завершил речь пожеланием, чтобы конференция помогла «заложить прочную основу для дальнейшего служения детям, подросткам и всей церковной и гражданской общине».