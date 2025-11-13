Защита достоинства несовершеннолетних в эпоху ИИ

Защита достоинства несовершеннолетних в эпоху ИИ

Ноябрь 13, 2025

13 ноября принял в Клементийском зале Ватикана участников конференции «Достоинство детей и подростков в эпоху искусственного интеллекта», призвав защитить там, где технологии стремительно меняют жизнь общества. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что всё активнее влияет на образование, развлечения и безопасность, затрагивая особенно уязвимую сферу – детство. Именно «особенно уязвимы для манипуляций с помощью алгоритмов , которые могут повлиять на их решения и предпочтения». Папа призвал родителей и педагогов быть внимательными к тому, как дети взаимодействуют с цифровыми устройствами, и для этого также нужны новые инструменты мониторинга и контроля.

«Правительства и международные организации отвечают за разработку и реализацию политики, защищающей достоинство детей в эпоху ИИ. Это включает в себя обновление существующих законов о защите данных, чтобы ответить на новые вызовы, связанные с появлением новых технологий, и продвижение этических стандартов для разработки и использования ИИ».

Однако одного лишь технического регулирования недостаточно, подчеркнул Епископ Рима: взрослые должны заново открыть своё призвание быть «ремесленниками воспитания» и хранить ему верность. Привитие цифровой ответственности требует ежедневного, терпеливого труда взрослых, которые сами нуждаются в постоянном образовании и поддержке со стороны образовательных сетей. Этические кодексы также важны, но решающим остаётся живой процесс воспитания – «ежедневная и постоянная просветительская работа взрослых», совместное осознание рисков, связанных с неограниченным и бесконтрольным доступом детей к ИИ. Только участвуя в этом процессе, дети смогут получить поддержку и научиться использовать цифровые технологии ответственно. Всё это служит защите человеческой оригинальности и отношений, основанных на уважении достоинства как первостепенной ценности, подчеркнул Папа.

«Только через воспитательный, этический и ответственный подход мы можем гарантировать, что ИИ будет не угрозой, а союзником в развитии и становлении несовершеннолетних».

Лев XIV завершил речь пожеланием, чтобы конференция помогла «заложить прочную основу для дальнейшего служения детям, подросткам и всей церковной и гражданской общине».

