Папа встретился с жертвами злоупотреблений со стороны духовенства в Бельгии

Как сообщает Vatican News, в субботу 8 ноября в Ватикане Папа Лев XIV принял на частной аудиенции группу из пятнадцати человек из Бельгии, переживших в детстве насилие со стороны католического духовенства. Встреча проходила в присутствии сотрудников Папской комиссии по защите несовершеннолетних.

Согласно коммюнике Зала печати Святейшего Престола, встреча продлилась около трёх часов и стала пространством уважительного и глубокого диалога, затронув непростые и болезненные переживания. Завершилась она совместной молитвой – знаком духовной близости и солидарности Церкви с пострадавшими.

Лев XIV подчеркнул, что Церковь обязана оставаться рядом с жертвами злоупотреблений, проявляя деликатность и сострадание к боли, пережитой именно в той среде, где человек должен находить защиту и поддержку.

Эти слова стали продолжением пути, начатого его предшественником, Папой Франциском, во время апостольского визита в Бельгию в сентябре 2024 года. Тогда, во время встречи в апостольской нунциатуре в Брюсселе, Папа Бергольо выслушал истории жертв и выразил признательность за их мужество и откровенность. Он говорил о стыде за то, что насилие могло происходить среди служителей Церкви.

Нынешняя аудиенция стала очередным шагом в этом трудном, но необходимом процессе исцеления болезненных ран прошлого.