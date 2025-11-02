Папа провозгласил святого Генри Ньюмена Учителем Церкви (+ ФОТО)

Утром 1 ноября, в праздник Всех святых, Лев XIV совершил торжественную Мессу, которая стала центральным событием Юбилея мира образования. В ходе богослужения на центральной площади Ватикана Епископ Рима провозгласил святого кардинала Джона Генри Ньюмена Учителем Вселенской Церкви. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Лев XIV подчеркнул особую связь между новым Учителем Церкви и сферой образования:

«Это великая радость – в торжество Всех святых причислить св. Джона Генри Ньюмена к Учителям Церкви и одновременно, по случаю Юбилея мира образования, назвать его вместе со св. Фомой Аквинским сопокровителем всех участников образовательного процесса».

Папа отметил, что внушительный культурный и духовный масштаб Ньюмена послужит вдохновением для новых поколений, чьи сердца жаждут бесконечности. Он призвал всех работников образования следовать примеру этого английского богослова, чтобы через поиск и знание совершить путь per aspera ad astra («через тернии к звёздам»).

Епископ Рима призвал паломников – преподавателей, студентов и деятелей образовательной сферы, – стать свидетелями надежды:

«В этот торжественный момент хочу повторить педагогам и образовательным учреждениям: «Сияйте сегодня, как звёзды в мире» (ср. Флп 2, 15)».

Папа подчеркнул, что это «сияние» достигается через подлинность в поиске истины, через щедрое служение молодым людям, особенно неимущим, и понимание того, что, согласно апостольскому наставлению Dilexi te, «христианская любовь пророчествует и творит чудеса».

Комментируя чтение о евангельских заповедях блаженства, Святейший Отец подчеркнул, что оно является не одним из учений, а важнейшим из них, точно так же, как Господь Иисус не является просто одним из учителей, а единственным. Школы и университеты должны становиться пространствами внимательного слушания и практики Евангелия. Папа напомнил слова своего предшественника Франциска о необходимости освободить человечество от «тьмы нигилизма» – наиболее опасной болезни современной культуры, угрожающей «убить» надежду. Он процитировал знаменитый гимн святого кардинала Ньюмена «Lead, kindly light» («Веди, нежный свет»):

«Задача образования – нести этот ‘Нежный свет’ тем, кто иначе рискует остаться в плену коварных теней пессимизма и страха».

Епископ Рима напомнил о всеобщем призвании к святости и о важной роли образования в осуществлении этого призыва:

«Образование, с христианской точки зрения, помогает каждому стать святым. Ни больше, ни меньше».

Папа призвал образовательные сообщества ценить уникальную миссию каждого, напомнив, что жизнь озаряется, когда человек осознаёт: «Я призван Богом, у меня есть миссия, моя жизнь служит чему-то большему, чем я сам!».

Завершая проповедь, Святейший Отец выразил надежду, что католическое образование поможет каждому открыть собственное, уникальное призвание к святости, которая «предлагается всем без исключений, как личный и общинный путь, обозначенный Заповедями блаженства».