Святой Джон Генри Ньюмен провозглашён покровителем «Урбанианы»

1 ноября, в праздник Всех святых, Папа Лев XIV подписал хирограф о небесном покровителе Папского Урбанианского университета, сообщает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на прошение, поданное Великим канцлером университета кардиналом Луисом Антонио Тагле, префектом Департамента евангелизации, к которому теперь относится «Урбаниана», Святейший Отец объявляет о своем решении: провозгласить Учителя Церкви святого Джона Генри Ньюмена небесным покровителем Папского университета «Урбаинана», «дабы он ходатайствовал об этом академическом учреждении и был для тех, кто в нем готовится к миссионерскому служению Церкви, сияющим образцом веры и искреннего поиска истины», пишет Папа Лев XIV.

Джон Генри Ньюмен, кардинал Священной Римской Церкви (1801-1890) был причислен к лику святых 13 октября 2019 года и провозглашён Учителем Церкви 1 ноября этого года.

Делегация от Англиканской Церкви на Св. Мессе в Ватикане 1 ноября 2025 года



Папский Урбанианский университет был основан в 1627 году как Урбанианская коллегия, образовательный центр, ориентированный на евангелизацию народов и вверенный Конгрегации de Propaganda fide. Святой Джон Генри Ньюмен был одним их выдающихся студентов этого университета; в честь него в 70-е годы прошлого венка в лоне «Урбанианы» был учрежден исследовательский центр «Кардинал Ньюмен», сыгравший решающую роль в продвижении его наследия. В настоящее время на философском факультете действует также трансдисциплинарный исследовательский центр имени святого Дж. Г. Ньюмена, созданный на базе Института изучения неверия и культур.