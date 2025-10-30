Архипастырский визит епископа Штефана в общину Прокопьевска

В минувшие выходные вспомогательный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке навестил биритуальный приход Матери Божьей Неустанной Помощи в городе Прокопьевске Кемеровской области. О некоторых подробностях этого визита нам сообщил настоятель прихода священник Роман Мокрий:

— С 25 по 27 октября 2025 года в жизни нашего прихода произошло поистине радостное и долгожданное событие — пастырский визит викарного епископа Штефана Липке. Сердца верных наполнялись тёплым ожиданием задолго до его приезда, и эта встреча, как всегда, превзошла все надежды.

Визит владыки Штефана стал для общины тем особенным временем, когда вера ощущается особенно ярко и близко.

Духовным центром этих дней стала Божественная Литургия, совершенная в восточном обряде. А затем — в единстве двух традиций — общая молитва продолжилась на Святой Мессе по латинскому обряду, объединив всех под сводами нашего храма.

Но самым тёплым и памятным моментом стала личная встреча с владыкой. За дружеской беседой, в тёплой, почти семейной атмосфере, прихожане смогли поделиться своими мыслями и получить мудрый совет и отеческое благословение.

Провожая дорогого гостя, прихожане сохранили в сердце особое душевное тепло этих дней. И, как всегда, с надеждой и любовью, прокопьевский приход будет ждать новых встреч со своим архипастырем, ведь каждый его визит — это большая радость и благодать для всей общины.