Архиепископ Галлахер на ГА ООН обвинил мировое сообщество в том, что оно «закрывает глаза» на рост преследований христиан

«Министр иностранных дел» Ватикана обвинил международное сообщество в том, что оно «закрывает глаза» на рост преследований христиан в мире – заявление прозвучало 29 сентября 2025 г. на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер осудил ширящиеся в последние годы гонения на христиан и обвинил международное сообщество в том, что оно «закрывает на глаза» на эти бедствия.

«Объективные данные показывают, что христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой во всем мире, и все же международное сообщество, похоже, закрывает глаза на их бедственное положение, – заявил архиепископ Галлахер в своей речи 29 сентября на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). – Христиане по всему миру подвергаются жестоким преследованиям, в том числе физическим насилиям, тюремному заключению, насильственному изгнанию и предаются мученической смерти. Более 360 миллионов христиан живут в опасных зонах, где подвергаются жестоким преследованиям или дискриминации, причем в последние годы участились еще и нападения на их церкви, дома и общины».

В своей речи архиепископ также воззвал к защите жизни, планомерно уничтожаемой абортами и эвтаназией. «Право на жизнь от зачатия до ее естественного завершения является фундаментальной основой всех других прав, – подчеркнул дипломат, – а потому любая форма искусственного прерывания беременности и эвтаназии недопустима и незаконна». В этой связи архиепископ раскритиковал так называемую «культуру смерти», и призвал выделить международные ресурсы на защиту жизни, в том числе поддержку деторождения даже в трудных жизненных ситуациях, чтобы каждая пара могла сделать жизнеутверждающий выбор. «Необходимо дать возможность каждой матери выносить родить ребенка в утробе и родить, а также делать все, чтобы облегчать бремя человеческих страданий во время болезни надлежащим медицинским обслуживанием и паллиативной помощью», подчеркнул прелат.

Архиепископ также предупредил о рисках концепции безудержной свободы в отрыве от объективной и универсальной истины. «Когда свобода закрывает глаза даже на самые очевидные доказательства объективной и универсальной истины, которая является основой личной и общественной жизни, тогда человек оказывается во власти своего субъективного и изменчивого мнения или интереса, – указал Галлахер. – Такое ложное представление о личной свободе приводит к серьезному искажению жизни в обществе. Оно все подвергает сомнению и оспаривает даже самое первое и главное из фундаментальных прав человека – право на жизнь».

Ватиканский дипломат также коснулся темы суррогатного материнства, назвав ее еще одной угрозой человеческому достоинству. «Еще одной проблемой, которая ставит под угрозу неприкосновенное достоинство человека, превращая его в простой товар, является так называемое суррогатное материнство, которое представляет собой серьезное нарушение достоинства женщины и ребенка, – подчеркнул Галлахер. – Святейший Престол вновь призывает к международному запрету этой прискорбной практики».

Обратившись далее к проблеме мировой бедности, архиепископ Галлахер напомнил, что в нынешнем мире, отмеченном «беспрецедентным богатством и технологическим прогрессом», миллионы людей «по-прежнему не имеют средств первой необходимости для пропитания и выживания». «Крайняя нищета населения во многих регионах мира, затронутых конфликтами, изменением климата и системным неравенством, требует немедленных коллективных действий», — заявил он.

В этой связи архиепископ призвал к списанию внешнего долга беднейших стран, подчеркнув, что тяжкое финансовое бремя «обрекает страны на нищету и должно быть отменено по справедливости». Он также напомнил, что Св. Престол призывает международное сообщество «уделять приоритетное внимание всестороннему развитию человека в духе солидарности, дабы экономическая политика и программы развития ставили человеческую личность во главу угла и способствовали не только материальному благополучию, но и духовному и социальному росту. Бедных следует рассматривать не как проблему, а как людей, которые могут стать главными строителями нового и более гуманного будущего для всех», подчеркнул дипломат.