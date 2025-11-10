Алжирские мученики – «призванные дважды». Фестиваль «Место встречи» открылся рассказом о католических святых конца ХХ века

Ежегодный фестиваль «Место встречи», который уже в пятый раз проводит Культурный центр «Покровские ворота», открылся 7 ноября мероприятием, посвященным алжирским мученикам ХХ века, погибшим от рук радикальных исламистов. «Призванные дважды» – так был назван этот рассказ: сначала они услышали призыв Христа и пошли за Ним, а затем открыли и полюбили Алжир — место их второго и окончательного призвания.

Открывая фестиваль, Джованна Парравичини, научный сотрудник КЦ «Покровские ворота», рассказала, что «Место встречи» – это серия мероприятий, которые продолжают осмысление тем, обсуждаемых на крупнейшем христианском европейском форуме – «Митинге дружбы народов» в итальянском Римини. В этом году лейтмотивом форума стала цитата из Т. Элиота «На пустырях мы строить будем из новых кирпичей». Одна из выставок в Римини была посвящена алжирским мученикам. «В них сияет призвание Церкви: обитать в пустыне в глубоком общении со всем человечеством, преодолевать стены недоверия, разделяющие религии и культуры, во всецелом подражании движению Воплощения и полного отдания Себя Сыном Божиим. Таков путь присутствия и простоты, познания и «диалога жизни», истинная дорога миссии», – Парравичини процитировала слова об алжирских мучениках, которые написал Папа Лев XIV в послании участникам Митинга. В основу встречи в «Покровских воротах» легли материалы выставки «Призванные дважды. Алжирские мученики», представленной на фестивале в Римини.

О жизни, служении и подвиге алжирских мучеников рассказали руководитель пресс-службы католической Архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио и филолог и переводчик Александра Шилова. 18 католических монахов и монахинь –15 французов, двое уроженцев Испании и один бельгиец (в их числе – семь монахов-траппистов из обители Тибирин) и епископ Оранский Пьер Клавери были убиты террористами в Алжире в 1994-1996 годах. «Они отдали жизнь, чтобы остаться рядом с теми, кто стал им близок и кого Бог доверил им, чтобы продолжалась алжирская Церковь, чтобы поддерживать соседей-мусульман, с которыми они разделяли повседневную жизнь. Они знали, что однажды смерть может настичь их, и остались до конца верны дружбе со Христом, друг с другом и с алжирским народом», – сказала А. Шилова.

А. Бозио подробно рассказала об исторических событиях в Алжире, от французской колонизации и борьбы за независимость до так называемого «черного десятилетия» (1992–2001 гг.) – времени разгула насилия, унесшего более ста пятидесяти тысяч жизней.

Что значит быть Церковью в стране, где большинство населения исповедует ислам? По словам выступавших, суть христианского присутствия ясным образом воплощается в истории монастыря в Тибирине, основанного в 1938 году. После Второй мировой войны обитель процветала, община росла, но все изменилось с началом войны за независимость – в 1963 г. монастырь оказался на грани распада. Из страны уезжали европейцы, ее покинули многие религиозные ордена. Монахи в Тибирине остались, но миссия монастыря изменилась: «из символа триумфальной Церкви он превратился в небольшую и хрупкую общину, в цистерцианский островок в океане ислама», как позже сказал один из братьев Кристиан де Шерже, который в 1984 г. стал приором.

Монахи и монахини считали себя не миссионерами, а «гостями алжирского народа», вели интенсивный диалог со своими мусульманскими соседями, искали формы «более духовной совместной жизни» с ними, называли себя «молящимися среди молящихся». Но это «тихое присутствие» заключалось еще и в конкретных делах: они содержали школу, профессиональный центр, библиотеку, амбулаторию, обучали бедных женщин шитью, ухаживали за больными. Епископы стран Магриба составили особый катехизис, в котором христианство представлено «с точки зрения вопросов, типичных для ислама». В конце 1970-х возникло новое исламо-христианское братство «Рибат-эс-Салям» («Узы мира»), которое регулярно собиралось в Тиберине. Цель формулировалась так: не концентрироваться на догматических расхождениях, но «по-братски принять знаки общения». «Встреча, диалог, дружба не существуют, если они не основаны на признании и принятии отличий. Любить другого в его отличии от тебя — вот единственная возможность любить его. Иначе мы поглотим друг друга», – писал Пьер Клавери, епископ Оранский.

В начале 1990-х годов страну захлестнуло насилие, жертвы исчислялись тысячами, среди них было множество мирных жителей и более ста имамов, отказавшихся поддержать террористов. В 1993 г. исламисты выдвинули ультиматум всем иностранцам – покинуть Алжир в течение месяца. Как только этот срок закончился, началась серия убийств, в том числе – недалеко от Тибирина. Уехать или остаться? Очевидно, что последнее для христиан было опасно. Но выбор был сделан – монахи, многие из которых прожили в Алжире не одно десятилетие, решили остаться с людьми, с которыми они были «близки в духе Евангелия» и у которых не было выбора – они не могли уехать. «Солидарность с народом-заложником», верность своему христианскому призванию, «радикальная вера в Христа», а не безрассудство и не стремление к мученичеству – так можно понять мотивы монашествующих. «Мы там [в Алжире] из-за распятого Мессии…, потому что это Он страдает от насилия, которое не щадит никого, вновь распятый в плоти тысяч невинных», – объяснял епископ Пьер Клавери.

Первыми были убиты двое французов: монах Анри Вержес и монахиня Поль Сен-Раймон. Их застрелили в библиотеке, которую они устроили для студентов, в мае 1994 г. В этом же году по дороге на мессу были убиты монахини Мария Каридад Альварес Мартин и Эстер Паниагуа Алонсо. В конце 1994 г. в городе Тизи-Узу террористы расстреляли четырех монахов из общины «Белых отцов»: это Ален Дьёлангар, Шарль Деккер, Жан Шевийар, Кристиан Шессель. На их похоронах не побоялись присутствовать более четырех тысяч мусульман, пришедших выразить свое почтение мученикам. В 1995 г. список жертв пополнили монахини Бибиан Леклерк и Анжель-Мари Литлджон. Еще две монахини-француженки подверглись нападению чуть позже: сестра Одетт Прево погибла, а сестра Шанталь Галишер, получившая ранения в глаз и челюсть, выжила.

В ночь с 26 на 27 марта 1996 года из траппистского монастыря в Тибирине были похищены и убиты семеро монахов-французов: Кристиан де Шерже, Кристоф Лебретон, Мишель Флери, Селестин Рингеард, Поль Фавр-Мивий, Бруно (Кристиан) Лемаршан и самый старший из них Люк (Поль) Дошье, 82 лет, врач, который вылечил тысячи алжирцев. Ведущие подробно рассказали о каждом мученике, об их служении в Алжире и об обстоятельствах гибели, привели свидетельства знавших их людей.

1 августа 1996 года в Оране в результате взрыва во дворе епископского дворца погибли епископ Пьер-Люсьен Клавери и его водитель и друг, молодой мусульманин Мохамед Бушики. Епископ, уроженец Алжира, знал, что ему угрожает опасность; предчувствовал это и Мохамед (об этом говорит дневник, найденный после его гибели и зачитанный на вечере). На похороны в кафедральном соборе Орана собрались тысячи человек, «христиане и мусульмане единодушно отдали дань уважения епископу, которого любили», отметили ведущие. По словам епископа Клода Ро, символично, что кровь христианина при взрыве смешалась с кровью его друга-мусульманина «во имя братства, которое нельзя отрицать». Он считает, что «в тот самый момент, когда было совершено убийство Пьера Клавери и его друга Мохамеда, родилась Церковь Алжира, которая больше не была Церковью в Алжире».

«Потаенный голос» свидетелей Христа «тихо звучал в Алжире на протяжении десятилетий, в скромности и простоте повседневной жизни. Мученическая смерть позволила ему звучать ясно, громко, по всему миру, как свидетельство безвозмездной любви. И он и сегодня достигает нас, волнует и призывает», – заключила А. Шилова.

В ходе рассказа были продемонстрированы фрагменты видеоинтервью свидетелей и участников событий в Алжире, их близких, а также фильма Ксавье Бовуа «О людях и богах» (2010). Ведущие показали икону 19 мучеников, в правом нижнем углу которой можно увидеть Мохамеда Бушики, оставшегося верным исламу и своему другу. В публикации «Благовест-инфо» можно увидеть также икону алжирских мучеников, написанную в России и подаренную алжирцам.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(На фото — монахи-трапписты из Тиберина)