«Пасха обновляет историю». Лев XIV совершил Мессу в базилике Св. Августина в Аннабе

Вечером 14 апреля Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу в базилике Святого Августина в Аннабе, призвав алжирских католиков к духовному обновлению и верности Евангелию. Передает русская служба Vatican News.

Слово Божие пронизывает историю и обновляет её. В стенах базилики, посвящённой св. Августину, епископу древней Гиппоны, Святейший Отец подчеркнул: меняются названия мест и целые эпохи, но святые остаются живым свидетельством связи между небом и землёй. Именно эту динамику раскрывает ночной диалог Христа с Никодимом: «Должно вам родиться свыше» (Ин 3,7). Его призыв обращён ко всем, кто ищет спасения, и определяет миссию всей Церкви, в том числе малой христианской общины Алжира. Речь идёт не о человеческом усилии, а о даре благодати: вера преодолевает тяготы жизни, а Господь «заставляет цвести даже пустыню».

Папа Римский признал, что слова Христа могут показаться невозможным требованием, однако это – дар свободы: Господь открывает человеку неожиданную возможность начать жизнь заново. Эту истину Лев XIV подтвердил молитвой святого Августина: «Даруй, Господи, то, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь».

Размышляя о будущем человечества, Епископ Рима сопоставил тревоги современного мира с вопросом Никодима: возможно ли обновление истории, полной испытаний? Ответ звучит в Пасхе Христовой. Даже в слабости и грехе человек не оставлен: распятый Христос несёт наши бремена, а сила Бога проявляется именно в человеческой немощи, даруя надежду и новую жизнь. Ярким примером такого возрождения служит сам Августин Гиппонский: его обращение стало плодом благодати и слёз матери – святой Моники.

Книга Деяний Апостолов даёт ясные критерии подлинного обновления Церкви. Папа выделил три черты первой апостольской общины: духовное единство – «одно сердце и одна душа», общность благ и смелое свидетельство о воскресении Христовом как источнике новой жизни. Особое внимание Лев XIV уделил пастырям: их первейшая задача – свидетельствовать о Боге «единым сердцем», не поддаваясь страху и компромиссам. Только так Церковь остаётся живым знаком обновления для всего мира.

Папа обратился к католикам Алжира с призывом оставаться смиренным и верным знаком любви Христа. Свидетельство Евангелия осуществляется через простые жесты, подлинные отношения и повседневный диалог. Католическое присутствие в этой стране подобно ладану: малое, но драгоценное, оно возносит хвалу Богу и приносит утешение братьям и сёстрам. Верующие призваны хранить традицию верности в испытаниях и щедрого гостеприимства, чтобы в братской любви являть свободу тех, кто «рождается свыше», как надежду спасения для всего мира.