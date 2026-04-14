Папа посетил Большую мечеть в Алжире (+ ФОТО)

13 апреля во второй половине дня Папа Лев XIV посетил Большую мечеть Алжира, одну из крупнейших в мире, сообщает русская служба Vatican News.

В её стенах Святейший Отец задержался в безмолвном раздумье, и поблагодарил ректора мечети Мохамеда Мамун аль-Касима за тёплый приём: это прекрасное место представляет собой «Божественное и священное пространство, куда многие люди приходят молиться, чтобы обрести присутствие Всемогущего Бога в своей жизни». Папа отметил, что для него Алжир – это также земля св. Августина, его духовного отца, «который хотел многому научить мир, особенно через поиск истины, богоискательство, признание ценности каждого человека и важность созидания мира».

«Поиск Бога также означает признание образа Божьего в каждом творении, в чадах Божьих, в каждом мужчине и женщине, созданных по образу и подобию Божьему. Для нас это означает умение жить вместе, уважая достоинство каждого человека».

Папа обратил внимание на связь мечети с учебным центром:

«Очень важно, чтобы люди развивали интеллектуальные способности, дарованные Богом, и открывали величие творения».

По словам Папы, через молитву, исследования, признание всеобщего достоинства «можно научиться уважать друг друга, жить в гармонии, созидать мир на всей земле, и сегодняшняя встреча является тому доказательством».

Лев XIV заверил народ Алжира и все народы в молитве, выразив надежду, что мир, справедливость, примирение и прощение будут укрепляться между народами, а люди – всё более убеждаться в собственном призвании «быть проводниками мира, примирения, прощения и истинного замысла Бога для всего Его творения».