17-е паломничество в Харск к месту захоронения блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии (+ ФОТО)

В субботу, 11 октября 2025 г., духовенство и верные Преображенской епархии совершили традиционное ежегодное, уже семнадцатое по счёту, паломничество в таежный поселок Харск (Томская область), к месту упокоения блаженных монахинь Олимпии и Лаврентии.

После Общеепархиальной встречи, которая в этом году проходила в селе Калтай (под Томском) и завершилась в минувшую пятницу, многие из её участников на следующий день отправились паломниками в Харск — к могиле блаженных сестер-монахинь Олимпии и Лаврентии. Таким образом, вместе с духовенством и прихожанами Восточного деканата в нынешнем паломничестве смогли принять участие священники, монашествующие и миряне и из более отделённых регионов нашей необъятной Преображенской епархии.

***

«Было очень холодно, но сердца согревала молитва и единство».

«Несмотря на холод и другие трудности, эта совместная молитва стала незабываемым событием, ведь мы шли просить Божьей благодати через заступничество греко-католических монахинь, которые своей мученической кончиной завершили земную жизнь на сибирской земле», — делились затем в своих блогах участники паломничества.

***

Монахини Олимпия и Лаврентия из Конгрегации Сестер Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии служили Богу и людям в городе Хиров Львовской области в трудные времена советских гонений на религию вообще и Греко-католическую Церковь в частности. В 1950 году они были арестованы органами МГБ и отправлены в бессрочную ссылку в Сибирь. Всего в Сибирь тогда сослали десять монахинь из Конгрегации святого Иосифа. Сестры Олимпия и Лаврентия могли бы избежать ссылки ценой отречения от своего монашеского призвания, однако избрали путь верности Христу и Церкви. Местом их поселения в Сибири стал поселок Харск Молчановского района Томской области. Непосильный труд, тяжелые климатические условия, болезни и отсутствие медицинской помощи вскоре сделали свое дело: сестра Олимпия отошла ко Господу 23 января 1952 года, в возрасте 49 лет, а в августе того же года в возрасте 40 лет за ней последовала и сестра Лаврентия.

27 июня 2001 года Папа Иоанн Павел II в ходе своего апостольского визита на Украину причислил сестер к лику блаженных вместе с другими католическими мучениками и исповедниками советских времен. В том же году монахини конгрегации святого Иосифа поехали искать могилы блаженных сестер в Харск. Показать им место захоронения смог житель соседней деревни Сулзат, у родителей которого сестры когда-то жили.

В сентябре 2005 года имело место обретение мощей преподобномучениц: их останки были эксгумированы на заброшенном кладбище в Харске. Большую часть мощей увезли в Украину, на родину блаженных. Частицы святых мощей по просьбе Преосвященного Владыки Иосифа Верта были переданы в Преображенскую епархию для всенародного почитания. Регулярные епархиальные паломничества в Харск стали совершаться с 2009 года.



(В материале использованы фото из ВК-пабликов: «Молодежь Преображенской епархии», «Служительницы Святого Духа», с. Максимилианы Марии Лихоты и ТГ-паблика Сестёр св. Елизаветы)