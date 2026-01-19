Запечатаны Святые врата Ватиканской базилики

Вечером 16 января в соборе Святого Петра были замурованы Святые врата, открытые на время Юбилея 2025 года. Ритуал в частной форме возглавил кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер Ватиканской базилики, в присутствии церемониймейстера Святейшего Отца архиепископа Диего Равелли. Сообщает русская служба Vatican News.

В начале обряда кардинал помолился о паломниках, которые в течение Юбилейного года проходили через Святые врата, дабы Господь укрепил их веру и единство с Преемником апостола Петра. Работы по возведению стены внутри базилики выполнили мастера ватиканской Фабрики Св. Петра: для этого было использовано около 3200 кирпичей.

Внутрь стены была помещена специально изготовленная бронзовая капсула с выгравированными гербами Папы Франциска, открывшего Юбилей 2025 г., и Папы Льва XIV, завершившего его. В капсулу положили ключ от Святых врат, пергамент с удостоверением их открытия и закрытия, а также ряд памятных медалей.

После запайки капсулы в свинцовый контейнер кардинал-архипресвитер и Папский церемониймейстер заложили первые кирпичи. Обряд завершился молитвой «Отче наш» и благословением.

Днями ранее были замурованы Святые врата в Папских базиликах Санта-Мария-Маджоре (13 января), Святого Иоанна на Латеранском холме (14 января) и Святого Павла вне Стен (15 января).